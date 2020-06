El Grand Hotel Central haurà de readmetre una empleada acomiadada per sindicar-se amb les Kellys

Un jutge de Barcelona ha obligat el Grand Hotel Central a readmetre una cambrera de pis de l'establiment de luxe a qui va acomiadar una setmana després de constituir el sindicat de les Kellys per canalitzar totes les queixes i demanar condicions dignes per al col·lectiu.L'acomiadament es va produir a finals del 2018 i durant un any les companyes de la cambrera de pis es van concentrar a les portes de l'hotel per demanar-ne la readmissió. Al febrer es va fer el judici i una sentència recent obliga l'hotel a readmetre la treballadora. Una de les portaveus del sindicat de les 'kellys', Miriam, ha explicat que la direcció de l'hotel no s'ha posat en contacte encara amb la treballadora per parlar del seu reingrés.El col·lectiu recorda que el conflicte laboral a l'hotel va començar amb la voluntat de l'establiment d'externalitzar el servei, cosa que el sindicat de les cambreres de pis considera una cessió il·legal de treballadors.De fet, una de les principals reclamacions de les Kellys al conjunt de l'estat espanyol és legislar contra l'externalització de la seva feina i evitar així rebaixes en el sou.El Grand Hotel Central és un dels establiments d'Único Hotels, cadena propietat de Pau Guardans, president del lobby empresarial Barcelona Global.

