VÍDEO El testimoni de Nacho Vidal després del seu primer «viatge» amb verí de gripau

La Guàrdia Civil ha detingut aquest dimecres l'actor porno Nacho Vidal, un familiar i una treballadora seva per la presumpta implicació en un homicidi imprudent durant la celebració d'un ritual místic basat en la inhalació de vapors de verí del gripau bufo alvarius fet el juliol del 2019 a la localitat valenciana d'Énguera. Segons ha informat Levante-EMV , la víctima és el prestigiós fotògraf establert a València José Luis Abad.Aquesta era una activitat habitual amb finalitats terapèutiques o medicinals que, en si mateixa, suposava un "seriós risc" per a la salut pública, però que quedava "emmascarada davant allò que semblava un ritual ancestral aparentment inofensiu, que captava persones fortament suggestionades, sota l'especial estat de vulnerabilitat o necessitat de curar determinades dolències o addiccions, emprant mètodes alternatius".Fa dos anys, es va publicar un vídeo de Vidal explicant com havia estat el seu primer contacte amb el verí del gripau, definit com a "viatge" per l'actor porno, que hi va arribar amb l'objectiu de superar les "addiccions" que tenia. "Vaig fumar d'una pipa de vidre sense saber què passaria, amb totes les ganes que podia", comença. Ràpidament va notar els efectes: "No entenc què va passar, em vaig aixecar molt callat, mirant el terra. El meu primer viatge va ser molt tranquil".El popular actor porno assegura que llavors va sentir la necessitat de tornar-hi, tot i que ja no volia perquè se sentia "curat": "Dona-me'n una altra, cabró", va dir. "He de veure què m'ha passat. I aquell segon viatge em va fer morir, la meva ànima va sortir del meu cos. El meu cos es va convertir en llum, jo era l'univers, era tot".En tornar d'aquest "viatge", recorda tenir "una energia brutal, no volia tornar. Em vaig menjar dues pizzes, sushi, vaig anar a dormir i al matí estava amb els ulls oberts, no podia estar allà, vaig anar en bicicleta tres hores, vaig fer exercici al mar..."."Una de les benediccions més grans que m'ha donat el gripau és bloquejar el passat i el present, et fa viure aquí i ara", explica Nacho Vidal. "No estic boig, ho esteu vosaltres perquè esteu perduts, no esteu connectats", afegeix.

