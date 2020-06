Institucions i entitats d'arreu del país s'uneixen per demanar l'ajornament de l'Agència de la Natura

Institucions i entitats de tot Catalunya s’han manifestat aquest migdia a la carretera N-260, al cap del Port del Cantó, des d’on han fet públic un manifest de demanda per ajornar la llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural i la Biodiversitat (APNB) de Catalunya . Una llei que no ha estat exempta de polèmica pel poc consens que ha generat i que s’ha de sotmetre a votació en la sessió plenària del Parlament de Catalunya del proper 17 de juny.El manifest, impulsat pel Consell d’Alcaldes del Pallars Sobirà, la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals (BOSCAT) i l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya, agrupa un total de quatre consells comarcals, prop de 50 ajuntaments i EMD , entre els quals una desena de pallaresos. També s’han adherit al manifest organitzacions empresarials i sectors econòmics, col·legis professionals, associacions de defensa forestal i del sector agrari d’arreu del país.El document es basa en vuit punts, entre els quals destaquen la “falta d’informació, transparència i participació de tots els sectors afectats” i també el fet que s’està fomentant la creació “d’estructures administratives opaques i especialitzades amb polítiques que augmenten els desequilibris entre diferents zones de Catalunya i afavoreixen els despoblament local i rural”. Així mateix, constaten que la llei no ha tingut en compte els propietaris dels boscos, els ramaders, els espais naturals, els ens locals que en són propietaris, ni el món rural.El Consell Comarcal del Pallars Sobirà és un dels principals impulsors d’aquesta actuació. El seu president, Carles Isus, reivindica la necessitat de “trencar les dinàmiques de no tenir en compte l’opinió del territori” a l’hora de legislar en matèries “que l’afecten d’una manera tan directa”. Isus ha recordat que no estan en contra de la llei, sinó que demanen més informació i uns consensos tan amplis com sigui possible davant la presa de decisions.Durant l’acte, que ha congregat una cinquantena de persones, s’ha llegit el manifest, la finalitat del qual és l’ajornament de l’aprovació de la proposició de llei “fins que no sigui consensuada amb els ens locals i els propietaris de terrenys afectats i una representació no inferior al 50% del món local, propietaris forestals i òrgans rectors dels espais naturals”. Finalment, el manifest fa una crida a tots els grups polítics, ajuntaments, consells comarcals i la resta d’ens locals del Pirineu i Prepirineu perquè s’adhereixin a les reivindicacions.Al Pallars, els dos consells d'alcaldes han demanat l’ajornament de la creació de l’APNB , malgrat al Sobirà set ajuntaments, entre els quals el de Sort, se n'han desvinculat . Pel que fa als ajuntaments, donen suport al manifest els consistoris de Tremp, la Pobla de Segur, Isona i Conca Dellà, Abella de la Conca, Sant Esteve de la Sarga i Talarn, així com l’EMD de Montenartró.

