Sánchez blinda Marlaska: «Està destapant la policia patriòtica i per això l'ataquen»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no només ha tancat files amb el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, sinó que ha defensat que està desmuntant la policia patriòtica que el PP va utilitzar per perseguir els rivals polítics. "El ministre d'Interior està destapant la mal anomenada policia patriòtica, per això l'ataquen", ha deixat anar durant la rèplica en el debat de la pròrroga de l'estat d'alarma.Sánchez ha assegurat que amb el govern del PSOE i de Podem "mai hi haurà una mal anomenada policia patriòtica" com quan governava el PP i ha lamentat que s'utilitzés tant per perseguir els rivals polítics com per "ocultar" la corrupció del seu partit.El president del govern espanyol ha lamentat que tant el PP com Vox, que ha equiparat de forma reiterada, hagin convertit el 8-M en una "conspiració". "El problema és la mentida i la provocació i no el feminisme. No utilitzin la Covid-19 com a excusa, que a vostès mai els ha agradat la igualtat de gènere", ha etzibat tot acusant la dreta d'utilitzar el virus "de mala fe" amb objectius partidistes.El líder del PP, Pablo Casado, li ha replicat que ha estat la ministra d'Igualtat, Irene Montero, la que ha vinculat el 8-M amb el virus. "Si s'hagués prohibit la manifestació del 8-M s'haguessin evitat el 62% dels contagis", ha deixat anar.El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, és a l'ull de l'huracà. Figura com a assumpte prioritari a l'agenda de la dreta per continuar carregant contra la Moncloa. El PP ja ha batejat la polèmica com el "cas Sánchez" i aquest dimecres ha acusat el president del govern espanyol de ser el responsable de la "purga" i la "cacera de bruixes" que s'ha desfermat a la Guàrdia Civil per l'informe sobre les manifestacions del 8-M. El missatge l'ha verbalitzat al Congrés el propi Casado.El president del PP, que ha fet cas omís a la petició de Sánchez de rebaixar el to de crispació parlamentari, ha acusat Marlaska d'haver "mentit" tant al Congrés com al Senat quan va negar que hagués destituït el coronel Diego Pérez de los Cobos per no informar les diligències de la causa oberta per les manifestacions del 8-M. Per tot això, ha acusat el ministre d'haver comès tres delictes: inducció a la revelació de secrets, obstrucció a la justícia i prevaricació. El resum que ha fet de tot plegat és que Sánchez està darrere d'aquesta "vulneració de la separació de poders". Casado ha insistit que cal restituir Pérez de los Cobos, de qui ha dit que té una trajectòria "impecable".Un cop més, el PP ha carregat contra la gestió de la crisi sanitària que està fent el govern espanyol i ha anunciat que sol·licitarà la creació d'una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats. Ha atribuït aquesta actuació erràtica al "radicalisme" de Sánchez, que ha apostat per governar amb "la ultra esquerra, els independentistes i els batasunos". Lluny de rebaixar la bel·ligerància contra el govern espanyol, ha acusat el president de tenir una "arrogància digna de divan", d'actuar amb "sectarisme" i de parlar de "verí" per adreçar-se a l'oposició quan ell és "un piròman que alliçona sobre incendis".Com era previsible, Vox també ha fet cas omís a les peticions de serenor de Sánchez. Santiago Abascal ha recorregut al llenguatge més bel·ligerant. El líder de la ultradreta ha censurat les paraules del president espanyol sobre el 8-M: "Han amagat informació. Quan crida 'Visca el 8 de març' és com si cridés 'Visca la malaltia i visca la mort'". I també ha dedicat desconsideracions a Pablo Iglesias, després que Cayetana Álvarez de Toledo acusés el pare del vicepresident espanyol de ser un "terrorista". "Vostè ha dit terrorista a tot el món. A Juan Roig, Rodrigo Rato, Felipe González i Amancio Ortega", ha afirmat Abascal, que ha titllat Iglesias de "fanfarró".La ultradreta ha dedicat part de la seva intervenció a criticar l'ingrés de mínim vital aprovat per l'executiu de Sánchez. "Aquesta renda mínima és el símptoma de la capacitat d'aquest govern per crear pobresa", ha exposat Abascal. En una intervenció xenòfoba, el líder de Vox ha acusat el govern de crear un "efecte crida" amb l'ingrés mínim vital. "És un auguri de pobresa i una promesa de ruïna", ha afegit Abascal.​​​​​​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor