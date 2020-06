Campanya de micromecenatge per crear un buscador de rutes de bici amb «sensibilitat ciclista»

Ciclistes per camins. Foto: Cedida / Cyclocat

Coincidint amb el Dia Mundial de la Bicicleta, la iniciativa privada sense ànim de lucre, CycloCat ha posat en marxa una campanya de micromecenatge per crear un programa de buscador de rutes segures per moure's en bicicleta. En declaracions ael cofundador de la iniciativa i ciclista vallesà, Joan Calvera, explica que el valor afegit que ells proposen respecte d'altres buscadors existents és la "sensibilitat ciclista".Des de Cyclocat i a través de ciclistes locals, han comprovat totes les rutes que inclouran en el nou programa buscador, que anomenaran Guineu, i "li hem donat un toc humà" descartant les més perilloses o les que tenen una gran concentració de vehicles de motor.Calvera explica que el funcionament serà molt senzill. L'usuari haurà de marcar -igual com es fa quan volem anar amb cotxe- el punt de sortida i el seu destí. Aleshores, el programa web mostrarà totes les rutes disponibles, el seu grau de dificultat i perillositat, així com el temps de durada. Els usuaris es podran descarregar el mapa al mòbil en arxius per utilitzar en dispositius GPS i seguir-la sobre el terreny.La pandèmia del coronavirus ha provocat que molts ajuntaments hagin adaptat i modificat calçades de vehicles de motor, per a vianants i bicicletes i així, garantir les distàncies de seguretat per evitar contagis. Fins i tot, a Sant Cugat, han fet un pas més i han posat en marxa l'anella verda de mobilitat al centre de la ciutat, una prova pilot que té la voluntat de reduir els vehicles de motor als principals carrers del centre."A l'àmbit metropolità fa cinquanta anys que tot s'ha fet a mida del cotxe", critica Calvera qui espera que l'emergència del coronavirus ajudi a accelerar el canvi de paradigma i l'aplicació de polítiques mediambientals. Actualment la bicicleta representa un 3% de la mobilitat total, una xifra que des de Cyclocat voldrien incrementar fins al 8% en els pròxims anys.El programa Guineu vol ser un element més que faciliti els desplaçaments en bicicleta en el dia a dia de les persones. Però per això, des de Cyclocat, troben a faltar carrils bici que connectin municipis. "Cal més coordinació entre ajuntaments", destaca Calvera qui explica que les administracions locals estan molts carrils bici dins dels seus municipis però cal poder anar d'una ciutat a una altra amb seguretat . "Molta gent no viu i treballa al mateix lloc", afegeix. Es poden fer aportacions econòmiques a partir d'avui i durant 40 dies. Des de Cyclocat han xifrat en 3.000 euros els diners necessaris per tirar endavant el projecte, que s'emmiralla en un buscador ja existent a Bèlgica . Guineu serà el primer pas per poder desenvolupar una App mòbil més endavant.Actualment Cyclocat ja té quantificats 1.500 quilòmetres de carrils bici, que connecten les quatre capitals catalanes i arriben al 95% de la població, concentrada, en major mesura, a l'àrea metropolitana de Barcelona.

