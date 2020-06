Els pujolistes feliciten l'expresident pel seu norantè aniversari

Els pujolistes no volen que el norantè aniversari de l'expresident de la Generalitat passi desapercebut, i per això han posat en marxa una pàgina web a través de la qual se li poden fer arribar missatges. Ja ho han fet dirigents de l'antiga CDC -amb fotografies incloses-, així com també ciutadans que li traslladen el suport. L'aniversari és el 9 de juny.La figura de Jordi Pujol s'ha vist afectada per les investigacions judicials sobre la família i també per la confessió del 2014, d'aquí a un mes farà sis anys, segons la qual havia tingut diners a l'estranger sense declarar. Des d'aquell moment viu en un estricte segon pla, tot i que manté activitat en un despatx discret on continua rebent visites.

