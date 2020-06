El tren entre Ribes i Puigcerdà estarà tallat set mesos i mig per les obres del túnel de Toses

Un tren, passant per l'estació de Puigcerdà Foto: ACN

El servei de tren de l'R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà estarà set mesos i mig interromput perquè Adif iniciarà a finals d'aquest mes les obres de millora al túnel de Toses. Els treballs s'allargaran des del 22 de juny fins al 7 de febrer, i Renfe ja està estudiant les opcions per poder oferir un servei alternatiu per carretera.El 9 de juliol del 2019 un tren va descarrilar en aquest punt després del despreniment de formigó del túnel, que va caure a les vies. Els 35 passatgers que viatjaven al tren van haver de ser evacuats, tot i que no van patir danys personals. A l'agost es va fixar una limitació de velocitat de 30 km/h que ha allargat el trajecte entre Planoles i Puigcerdà entre set i vuit minuts.Els treballs aniran a càrrec de l'empresa Nortunel S.A i consistiran en rehabilitar i actualitzar l'estat del túnel, on fa gairebé un any hi va haver el descarrilament d'un tren.Concretament, es reconstruirà el revestiment i es faran accions associades com drenatge, excavacions, farciment i reposició de les instal·lacions. Actualment s'estan fent els treballs previs de topografia, escaneig i retirada de la manta tèrmica.Des de l'1 d'agost del 2019 i arran del descarrilament, es va fixar una limitació temporal de velocitat a 30 km/h per l'estat del túnel, una limitació que s'aixecarà un cop finalitzin les millores.Durant els set mesos i mig que duraran les obres, Renfe oferirà un servei alternatiu per carretera per donar continuïtat als passatgers que habitualment utilitzen la línia, segons han indicat fonts de l'empresa, que han admès que encara s'estan estudiant els detalls el servei. La interrupció de trens afectarà catorze expedicions diàries.El descarrilament del 9 de juliol del 2019 va despertar de nou la indignació al territori per la falta d'inversió a l'R3. Municipis del Ripollès i Consell Comarcal van reclamar més inversió per posar al dia aquesta línia que per la comarca és "estratègica". I des de llavors que els ajuntaments han estat molt pendents dels treballs de millora d'aquest túnel."Estar clar que així no es podia seguir", ha explicat a l'ACN l'alcalde de Planoles, David Verge, que ha reclamat el desdoblament de la línia fins a Puigcerdà. I ha posat l'exemple del tram que hi ha entre Ribes i Planoles en què el tren circula molt a poc a poc. Segons Verge, aquesta línia és una peça clau per al "desenvolupament sostenible" dels pobles de la zona perquè enllaça amb l'àmbit metropolità. "El desdoblament seria molt rentable per al territori", ha subratllat.També ha explicat que esperen que el servei alternatiu per carretera sigui "un servei amb el màxim de freqüències possible". I conclou que si es vol una repoblació real al Pirineu calen "bones comunicacions" amb línies de tren ràpides i eficients.De la seva banda, l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, s'ha mostrat molt satisfet amb l'inici de les obres ja que es tracta d'uns treballs "urgents i inajornables". "Les obres s'han de fer ara i ja no poden esperar més", ha afegit el batlle. Amb tot, però, Piñeira reclama que encara calen moltes més millores a la línia R3 com el desdoblament fins a Vic o aconseguir que s'escurcin els temps de trajecte, entre d'altres. Tot plegat, aspectes que han de "garantir" la fiabilitat, puntualitat i confort del servei i evitar la sinistralitat del tram.El batlle de Puigcerdà té clar que les obres no només afectaran la temporada turística d'estiu, "sinó que també afectarà una part de la temporada turística d'hivern". Per això, ha destacat, caldrà vetllar perquè durant les obres "el servei es continuï prestant". Piñeira demana que el transport alternatiu per carretera mantingui les mateixes freqüències, el mateix nombre de places i que sigui un servei "àgil i eficaç". De fet, el tram entre Ribes i Puigcerdà és dels pocs trams en què el servei ferroviari era "més ràpid i competitiu" que el transport per carretera, ja que s'ha d'anar per la Molina o per la Collada de Toses.La interrupció del servei per les obres del túnel arribarà poques setmanes després d'haver-se interromput el tram Ripoll- Puigcerdà per l'estat d'alarma , una cancel·lació que també va causar malestar al territori i entre els usuaris.

