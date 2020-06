Fins a 50.000 famílies de Barcelona necessiten ajudes per poder menjar

La crisi del coronavirus ha disparat la quantitat de famílies a Barcelona que necessiten ajudes d'entitats o de l'administració per tenir garantida l'alimentació. Actualment hi ha més de 50.000 famílies que reben ajudes d'aquest tipus a la ciutat, moltes de les quals no els necessitaven abans de l'epidèmia.Durant l'epidèmia, l'Ajuntament ha incrementat un 190% les ajudes d'alimentació. Dels 3.810 àpats diaris abans del coronavirus als 11.000 actuals. D'aquests, 2.427 àpats han estat servits en menjadors socials i d’equipaments de persones sense llar, 3.725 han estat pícnics repartits a través de dispositius extraordinaris i, a més, s'han servit 4.799 àpats a domicili.L'Ajuntament també ha repartit 29.000 targetes moneder, que permeten al beneficiari comprar productes d'alimentació i higiene. D'aquestes, 12.000 s'han atorgat en el context d'epidèmia.Paral·lelament, Càritas atén 13.100 persones a tots els municipis de la diòcesi de Barcelona, mentre que Creu Roja presta ajuda a 3.600 famílies a la capital. D'aquestes, el 74% no eren usuàries de l'entitat abans que comencés l'epidèmia.Tot i que es podria produir el cas que alguna família rebés alhora ajuda de l'Ajuntament i d'alguna altra entitat, la tipologia del servei no està pensada perquè els ajuts siguin acumulatius.A més, l'Ajuntament ha reconegut que fins ara els serveis socials no han pogut arribar sempre a tothom que ho necessita. "Totes les persones que han arribat han estat ateses, però això no vol dir que hagin estat ateses totes les de la ciutat", ha reconegut aquest dimecres la regidora de Salut, Gemma Tarafa. Les xarxes veïnals sorgides durant l'epidèmia van denunciar que molts veïns quedaven fora de la cobertura dels serveis socials En aquest context, aquest dimecres l'Ajuntament ha firmat un conveni amb Creu Roja i Càritas per ampliar la cobertura dels serveis municipals barcelonins a l'hora de garantir l'accés de tothom a l'alimentació. L'acord s'ha tancat per mig milió d'euros i servirà per repartir 2.000 targetes moneder a famílies en situació de vulnerabilitat. A més, el consistori també destinarà mig milió d'euros a les xarxes veïnals i entitats de barri que s'han activat o han ampliat la seva tasca durant l'epidèmia."No volem reproduir models assistencials sinó treballar per l’autonomia de les persones", ha assegurat Colau, que ha reivindicat el pas endavant que representa l'ús de la targeta moneder en aquest sentit. La targeta permet a la família beneficiària fer la seva compra de productes d'alimentació i higiene.Tarafa ha defensat que el treball conjunt amb Càritas i Creu Roja permetrà "afinar protocols i circuits". Les entitats tenen l'encàrrec de detectar necessitats socials en les famílies a banda de l'alimentació i, si s'escau, derivar-les als serveis socials municipals.Pel que fa a les ajudes a les xarxes veïnals, l'Ajuntament calcula poder fer aportacions a una quarantena d'entitats amb imports que oscil·lin entre 10.000 i 12.000 euros.​​​​​​​​​​​​​​

