Borràs acusa Rufián de laminar la unitat: «El seu discurs és innecessari i ofensiu»

Junts per Catalunya (JxCat) i ERC han portat les seves diferències al Congrés dels Diputats. Tot i la voluntat de Quim Torra i Pere Aragonès d'escenificar ahir una treva a la crisi perenne entre socis , Gabriel Rufián i Laura Borràs han fet evident aquest dimecres que la convivència no és senzilla. La portaveu de JxCat ha acusat el diputat d'ERC de laminar la unitat de l'independentisme en la seva intervenció a la cambra baixa . "El seu discurs és innecessari i ofensiu, i mira més al passat que al present", ha exposat Borràs després que Rufián recordés que ERC no és la "minyona" de JxCat i diferenciés els pactes dels republicans amb la Moncloa dels que feia la Convergència de Jordi Pujol.Borràs tampoc s'ha contingut en la crítica a les decisions preses per ERC. Ha expressat que el pacte dels socis del Govern amb Pedro Sánchez per la sisena pròrroga de l'estat d'alarma és "abstracte" i que per això resulta "còmode" per al PSOE acceptar-lo. JxCat tornarà a vota en contra de la pròrroga al Congrés. "No li donarem l'abstenció a canvi de la promesa de retornar-nos les competències. No li donarem la coartada després d'atropellar l'autogovern de Catalunya", ha afirmat Borràs en una referència clara a l'estratègia dels republicans.La dirigent de JxCat ha incidit en els acords "contradictoris" de la Moncloa amb ERC i Ciutadans. "No és geometria variable sinó geometria lamentable", ha apuntat Borràs, en referència al fet que Sánchez pacti amb Cs "mesures idèntiques" a tota Espanya per completar la desescalada i, alhora, acordi amb independentistes catalans i nacionalistes bascos autonomia de les comunitats a l'hora de prendre decisions a partir de la fase 3. "Vostè prorroga el nostre estat de decepció", li ha etzibat Borràs al president espanyol.També la CUP ha apuntat al pacte d'ERC amb Sánchez. La diputada Mireia Vehí ha advertit que és "ingenu" qui pensi que el PSOE pot fer "més que governar sense tocar res" i que no es tracta de donar suport a un govern "a qualsevol preu perquè no governi la dreta" mentre augmenta el suport a l'extrema dreta.Borràs ha intervingut després del portaveu d'ERC. Dos han estat els objectius de Rufián: posar en valor la força negociadora dels republicans i desmarcar-se d'aquells que l'acusen d'actuar sota la lògica de Convergència d'anys enrere de pactar amb el govern espanyol. Només arrencar, ha firmat de forma contundent que el seu partit "no és la minyona de ningú", en clara referència a JxCat, que en els darrers dies, per veu també del president Quim Torra, ha retret a ERC que hagi pactat amb el govern espanyol l'abstenció a la pròrroga de l'estat d'alarma."ERC és el principal grup català a la cambra i utilitzarà els seus 13 diputats li pesi a qui li pesi. Per ERC parla i decideix ERC. Des de Brussel·les fins a Martorelles, passant pel Congrés i el Parlament", ha etzibat. Rufián ha argumentat que els republicans es guien pel principi de "realitat" i que, en tot cas, "la superxeria és per als bruixots". Una manera de defensar la via pragmàtica que els d'Oriol Junqueras abanderen i que ha donat com a fruits qüestions com la taula de negociació sobre el conflicte amb Catalunya. O, en aquest cas, la participació en la gestió dels fons europeus de reconstrucció, el retorn de competències en la fase 3 de la desescalada o la prestació als treballadors de la Conca d'Òdena."A qui li sembli poc, que vagi i els hi digui", ha deixat anar també referint-se als seus socis de Govern a la Generalitat. Especialment contundent ha estat Rufián quan s'ha referit directament a qui compara l'actitud d'ERC amb els pactes del Majestic que en el seu dia va signar l'antiga Convergència amb el PP. "A mi no em consta que Jordi Pujol fos independentista. Nosaltres sí. O que fos d'esquerres, nosaltres sí. Tampoc que hàgim investit José María Aznar. Convergència sí", ha deixat caure.Rufián també ha interpel·lat directament Unides Podem perquè "no callin" davant dels pactes que Sánchez està repetint amb Ciutadans i ha criticat que el ministre Alberto Garzón s'hagi obert a pactar els pressupostos amb el partit taronja. "Si no ens ajuden a apartar el PSOE de la dreta, de Cs, si ara callen, com han fet tantes altres vegades, les conseqüències les pagarem tots", ha argumentat. I ha posat com a exemple quant duraria l'ingrés mínim vital, la prohibició de tallar els subministraments elèctrics o la derogació de la reforma laboral si Cs està en l'equació governamental. "Arrimadas és Vox a la fase 1", ha advertit tot emplaçant tant el PSOE com Podem a aclarir de què volen que vagi el seu govern.​​​​​​​​​​​​​​

