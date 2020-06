​La justícia belga cita l'exconseller Puig a una nova vista sobre l'extradició el 23 de juny

La justícia belga ha citat l'exconseller Lluís Puig a una nova vista per la seva extradició el pròxim 23 de juny. L'última audiència del 30 de març va ser suspensa indefinidament per la crisi de la covid-19.La defensa de Puig assegura que encara tenen pendent presentar al·legacions al cas i descarten que el jutge es pronunciï aquell dia. L'última audiència de principis de març l'equip jurídic de Puig va argumentar que l'exconseller patiria una "vulneració de drets fonamentals" si fos extradit a Espanya i que el delicte de malversació pel qual se'l reclama no és equivalent en la legislació belga.De cara a la nova vista, la defensa considera que queden "aspectes tècnics" de l'euroordre per tractar. En aquest sentit, la defensa de Puig també es planteja demanar al tribunal belga que faci una pregunta prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, però sense concretar sobre quins aspectes de l'euroordre.

