Barcelona recorre a Càritas, Creu Roja i xarxes veïnals per ampliar la cobertura dels serveis socials

L'Ajuntament de Barcelona ha firmat un conveni amb Creu Roja i Càritas per ampliar la cobertura dels serveis municipals barcelonins a l'hora de garantir l'accés de tothom a l'alimentació. L'acord s'ha tancat per mig milió d'euros i servirà per repartir 2.000 targetes moneder a famílies en situació de vulnerabilitat. A més, el consistori també destinarà mig milió d'euros a les xarxes veïnals i entitats de barri que s'han activat o han ampliat la seva tasca durant l'epidèmia.L'alcaldessa, Ada Colau, ha defensat que l'Ajuntament ha incrementat en un 190% les ajudes a l'alimentació distribuïdes des del consistori. Concretament, l'epidèmia ha fet triplicar aquestes ajudes: dels 3.810 àpats diaris abans del coronavirus als 11.000 actuals.Tot i això, Colau ha parlat de la necessitat d'ampliar la cobertura dels serveis socials, una demanda que ja havien traslladat a l'Ajuntament des de les xarxes veïnals, que asseguraven que serveis socials no estava atenent tothom. "Totes les persones que han arribat han estat ateses, però això no vol dir que hagin estat ateses totes les de la ciutat", ha reconegut aquest dimecres la regidora de Salut, Gemma Tarafa."No volem reproduir models assitencials sinó treballar per l’autonomia de les persones", ha assegurat Colau, que ha reivindicat el pas endavant que representa l'ús de la targeta moneder en aquest sentit. La targeta permet a la família beneficiària fer la seva compra de productes d'alimentació i higiene.Fins ara Barcelona ha repartit 29.000 targetes moneder, 17.000 abans de l'epidèmia i 12.000 des de l'inici de la crisi del coronavirus. Ara, segosn Tarafa, s'espera que el conveni permeti repartir 2.000 targetes més.Tarafa ha defensat que el treball conjunt amb Càritas i Creu Roja permetrà "afinar protocols i circuits". Les entitats tenen l'encàrrec de detectar necessitats socials en les famílies a banda de l'alimentació i, si s'escau, derivar-les als serveis socials municipals.El director de Càritas a Barcelona, Salvador Busquets, ha reconegut "preocupació" pel període postconfinament, que preveu que s'allargui fins al desembre. "Es necessiten actuacions socials diferents", ha dit, defensant l'aposta per la targeta moneder. Busquets també ha alertat del perill que les conseqüències de la crisi es cronifiquin més enllà de finals d'any. "Vindrà una crisi social que afectarà molts veïns", ha assegurat, posant l'accent en les dificultats per accedir a un habitatge.El coordinador provincial de Creu Roja a Barcelona, Ramon Jané, també ha alertat de les "noves vulnerabilitats" sorgides arran de l'epidèmia. Jané ha detallat que Creu Roja atén 3.600 famílies a Barcelona, el 74% de les quals no eren usuàries de l'entitat abans de l'epidèmia. En el conjunt de la demarcació de Barcelona, Creu Roja atén 20.000 unitats familiars.Pel que fa a les ajudes a les xarxes veïnals, l'Ajuntament calcula poder fer aportacions a una quarantena d'entitats amb imports que oscil·lin entre 10.000 i 12.000 euros.​​​​​​​​​​​​​​

