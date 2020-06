Una regidora del PP assisteix a un ple telemàtic amb biquini des de la platja

La regidora del Partit Popular de Torrox Paola Moreno, a Màlaga, ha revolucionat les xarxes socials per la seva aparició en l'últim ple telemàtic Mancomunitat de Municipis de la Costa del Sol Oriental. Així, Moreno va presentar-se amb biquini i des de la platja.Segons explica la regidora, havia promès als seus fills portar-los a la platja després de la seva jornada laboral, cosa que va fer en acabar de treballar. Quan es va connectar al ple, la seva parella jugava a la sorra amb els nens, de 8 i 12 anys, i ella es va quedar en un xiringuito."Potser hauria pogut anar al cotxe o apagar la càmera, com fan molts", es justifica Moreno, "però em vaig quedar allà innocentment". Sorpresa per la reacció de les xarxes socials, va afirmar que "entono el mea culpa per no haver canviat de lloc i demano disculpes a qui no li hagi pogut semblar bé".Tot i les disculpes, la regidora, que pel ple va cobrar uns 70 euros nets, va reivindicar la conciliació: "Es parla de la dona, la conciliació laboral i familiar... i ara resulta que això és un problema greu".​​​​​​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor