Les autonomies decidiran la fi de l'estat d'alarma quan es passi a la fase 3

En un context de crispació a les Corts espanyoles pel to dels últims debats parlamentaris, Pedro Sánchez ha defensat aquest dimecres una nova pròrroga de l'estat d'alarma. Des del faristol del Congrés, el president espanyol ha afirmat que serà l'última i ha argumentat que l'instrument constitucional utilitzat ha estat "tremendament eficaç". El tram final, però, implicarà canvis i més capacitat de comandament per part de les autonomies. El president del govern espanyol ha precisat que seran els governs territorials els que decidiran la fi de l'estat d'alarma en els territoris que passin a la fase 3.Sánchez ha fet una radiografia de com es traslladarà a la pràctica els acords segellats tant amb ERC com amb Ciutadans per prorrogar fins al 21 de juny l'estat d'alarma. Així doncs, mentre les regions o províncies es mantinguin en fase 1 i 2, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, seguirà mantenint el comandament en "cogovernança" amb les autonomies. En canvi, tal i com va anunciar el president Sánchez després de l'acord amb ERC, els presidents autonòmics assumiran la "nova condició d'autoritat competent" i assumiran la facultat per decidir si es manté o es modifica i com la fase 3. "Seran les autonomies les que decidiran la superació de la fase 3 i el pas a la nova normalitat i, per tant, l'aixecament de l'estat d'alarma", ha assegurat.En la pròxima reunió, el consell de ministres aprovarà un reial decret llei per regular aquesta "nova normalitat" i que "unificarà en una sola norma" les mesures sanitàries que es prendran un cop expiri l'estat d'alarma. Aquesta és la condició que quedava recollida en l'acord segellat per la Moncloa amb Ciutadans. El partit taronja havia reclamat mesures "idèntiques" en tots els territoris.Després de 10 dies marcats per la crispació parlamentària i la bronca entre govern i oposició, agreujada per la crisi oberta amb la Guàrdia Civil i les peticions de dimissió del ministre Fernando Grande-Marlaska, Sánchez ha fet una crida a apaivagar la tensió al Congrés. "Faig una crida a aparcar la mesquinesa i la irrellevància de la petita política", ha assegurat.Sánchez ha posat l'accent en la necessitat que el govern espanyol se centri a partir ara en els "acords de reconstrucció". "Hi dedicarem tots els nostres esforços", ha apuntat el president espanyol, que ha volgut subratllar l'aprovació de l'ingrés mínim vital, que ha qualificat com a "mesura històrica". "Espanya ha guanyat en justícia social, però també en decència", ha expressat el líder del PSOE. L'ingrés mínimi vital es posarà en marxa aquest mes de juny i pretén combatre de "forma eficaç" -així s'hi ha referit Sánchez- la pobresa extrema. Al marge de les mesures en clau social, el discurs del president espanyol també ha dedicat atenció a les mesures per recuperar l'activitat del sector turístic i de la indústria de l'automòbil.En el terreny de valoració de l'evolució de l'epidèmia, Sánchez ha assegurat que ja s'han superat "els pitjors moments" de la pandèmia. Sí que ha fet autocrítica en el sistema de recompte de víctimes: ha admès llacunes en el procediment i ha reclamat "perfeccionar els sistemes estadístics sanitaris" si cal afrontar una nova pandèmia.El president espanyol ha argumentat que el sistema sanitari descentralitzat -les competències en sanitat corresponen a les comunitats autònomes- ha de ser compatible amb una estadística estatal "harmonitzada". "És una de les lliçons de la crisi", ha expressat en la seva intervenció inicial. Les crítiques per la disparitat en el recompte de víctimes mortals han augmentat en els últims dies, quan s'han encadenat missatges contradictoris entre l'Estat i les autonomies. Sánchez ha evitat la polèmica territorial i ha enviat un missatge d'unitat: "Aquesta pandèmia no té passaport ni nacionalitat. És una calamitat mundial".Sánchez superarà sense angúnies la votació de la sisena -i, probablement, última- pròrroga de l'estat d'alarma . Ho farà sense l'agonia de les darreres sessions al Congrés. El govern de coalició -desgastat per les crítiques a la recentralització de competències o episodis encara candents com les peticions de dimissió al ministre Fernando Grande-Marlaska pel cas Guàrdia Civil - ha tret rendiment a les necessitats de l'oposició. Sánchez ha llegit la voluntat de protagonisme de Cs després de l'etapa d'Albert Rivera -que mina el bloc de dretes-; s'ha casat amb les forces basques fins on li ha convingut, conscient que estan en campanya electoral; i ha alternat amb ERC quan els acords li han casat amb la calculadora. La geometria variable li permetrà sortir de l'estat d'alarma amb esgarrinxades assumibles.​​​​​​​​​​​​​​

