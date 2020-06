Leticia Dolera denuncia a la xarxa l'assetjament de tres homes al centre de Madrid

A los tres tíos que nos han acorralado a mi amiga y a mí esta noche en el centro de Madrid y nos han gritado como si estuvieran en una corrida de toros: DAIS ASCO. #putopatriarcado — Leticia Dolera 🔻 (@LeticiaDolera) June 2, 2020

La directora de cinema Leticia Dolera ha utilitzat les xarxes socials per denunciar l'assetjament que va patir, amb una amiga, la nit d'aquest dimarts. Segons explica, van ser acorralades per tres homes.Els fets se situen al centre de Madrid. Els assetjadors, amb les dones acorralades, van cridar-les "com si fossin en una corrida de toros", assegura Dolera, que els envia un missatge contundent: "FEU FÀSTIC".Tot i el desagradable incident, la directora i la seva amiga van arribar bé a casa seva, tal com ha confirmat ella mateixa en resposta a usuaris de Twitter que s'havien preocupat per la situació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor