Vergés convocarà una «aliança» sanitària per forçar l'Estat a revertir l'infrafinançament

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat aquest dimecres al Parlament que convocarà una "aliança" del sector sanitari per forçar l'Estat a revertir el seu infrafinançament. "Busquem solucions estructurals", ha ressaltat Vergés durant la sessió de control a la cambra catalana, durant la qual també ha estès la mà a totes les formacions polítiques de cara a posar en marxa aquesta "aliança" en un moment en què el sistema sanitari necessitarà més recursos -almenys 5.000 milions- en el curt termini.Vergés ha apuntat, en tot cas, que la compensació als professionals que han estat a primera fila en la batalla contra el coronavirus es detallarà la setmana vinent. "Es tracta de justícia, no de generositat", ha recalcat la consellera de Salut en resposta a tres preguntes parlamentàries consecutives del PSC, Catalunya en Comú Podem i Ciutadans. La dirigent d'ERC també ha apuntat que el finançament de Salut no es traurà d'altres conselleries del Govern, sinó que caldran altres vies per resoldre la situació.La consellera ha apuntat que al llarg de la crisi sanitària s'han contractat 3.527 persones, i ha assenyalat que se n'incorporaran fins a 436 al llarg dels propers mesos per reforçar l'atenció primària. Amb les unitats de cures intensives (UCI) més relaxades en comparació al març i a l'abril, l'atenció primària torna a ser cabdal a l'hora de detectar casos de coronavirus i evitar, d'aquesta manera, l'aparició de nous brots.​​​​​​​​​​​​​​

