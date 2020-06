El jutge s'oposa a la Fiscalia i rebutja arxivar la causa de la violència de l'1-O

El jutge que investiga la violència policial a Barcelona l'1-O ha rebutjat la petició de la Fiscalia d'arxivar el cas. Segons ha avançat eldiario.es , el magistrat Francisco Miralles constata que encara no s'ha trobat indicis d'una "ordre concreta d'actuar amb violència" per part dels caps polítics d'Interior, però veu "absoluta falta de consideració" de la policia espanyola cap als votants. Quan ja s'encara en tram final de la investigació, el jutge ressalta que en diversos col·legis l'actuació dels agents "no es va ajustar de cap manera a allò previst en la legislació vigent".La causa inclou més de 50 agents imputats, entre els quals hi ha vuit inspectors en cap d'unitat, que van comandar l'operatiu sobre el terreny. Tot i els intents de les acusacions, l'exnúmero 2 del Ministeri de l'Interior, José Antonio Nieto, i el coordinador del dispositiu, Diego Pérez de los Cobos, no han tingut paper més enllà de declarar com a testimonis. Malgrat no considerar necessari investigar els alts càrrecs d'Interior, el jutge sí que creu que hi ha "diverses imatges de persones arrossegades pel terra de qualsevol manera, llançats escales avall, trepitjats i ignorats".El jutge i la Fiscalia també discrepen sobre el paper del Tribunal Suprem. El jutge sosté que tot i que les dues causes tracten què va passar l'1-O, el Suprem ho fa "des d'una òptica, una finalitat i uns mitjans de prova totalment diversos" a la causa de Barcelona. Així mateix, Francisco Miralles insisteix que les resolucions que vinculen a la causa de les càrregues policials no són les del Suprem, sinó les de l'Audiència de Barcelona que ha ordenat investigar la cadena de comandament de l'operatiu policial del dia del referènum.

