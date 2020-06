Sánchez admet llacunes en el recompte de víctimes en la defensa de l'estat d'alarma

En un context de crispació a les Corts espanyols pel to dels últims debats parlamentaris, Pedro Sánchez ha defensat aquest dimecres una nova pròrroga de l'estat d'alarma. Des del faristol del Congrés, el president espanyol ha afirmat que serà l'última i ha argumentat que l'instrument constitucional utilitzat ha estat "tremendament eficaç". Sánchez, que ha assegurat que ja s'han superat "els pitjors moments" de la pandèmia, sí que ha fet autocrítica en el sistema de recompte de víctimes: ha admès llacunes en el procediment i ha reclamat "perfeccionar els sistemes estadístics sanitaris" si cal afrontar una nova pandèmia.El president espanyol ha argumentat que el sistema sanitari descentralitzat -les competències en sanitat corresponen a les comunitats autònomes- ha de ser compatible amb una estadística estatal "harmonitzada". "És una de les lliçons de la crisi", ha expressat en la seva intervenció inicial. Les crítiques per la disparitat en el recompte de víctimes mortals han augmentat en els últims dies, quan s'han encadenat missatges contradictoris entre l'Estat i les autonomies. Sánchez ha evitat la polèmica territorial i ha enviat un missatge d'unitat: "Aquesta pandèmia no té passaport ni nacionalitat. És una calamitat mundial".Sánchez superarà sense angúnies la votació de la sisena -i, probablement, última- pròrroga de l'estat d'alarma . Ho farà sense l'agonia de les darreres sessions al Congrés. El govern de coalició -desgastat per les crítiques a la recentralització de competències o episodis encara candents com les peticions de dimissió al ministre Fernando Grande-Marlaska pel cas Guàrdia Civil - ha tret rendiment a les necessitats de l'oposició. Sánchez ha llegit la voluntat de protagonisme de Cs després de l'etapa d'Albert Rivera -que mina el bloc de dretes-; s'ha casat amb les forces basques fins on li ha convingut, conscient que estan en campanya electoral; i ha alternat amb ERC quan els acords li han casat amb la calculadora. La geometria variable li permetrà sortir de l'estat d'alarma amb esgarrinxades assumibles.​​​​​​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor