Torra manté que la legislatura no té «recorregut polític» però descarta eleccions

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha insistit aquest dimarts en constatar la manca de "recorregut polític" de la legislatura -en la línia del que va proclamar en una declaració institucional el 29 de gener, després de dies de debat entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC arran de la seva acta de diputat- però ha tornat a descartar la celebració d'eleccions. De comicis, ha apuntat Torra en una entrevista a Catalunya Ràdio , no n'hi haurà fins que estigui "encarrilada" la sortida de la crisi econòmica derivada del coronavirus.La legislatura, ha defensat el president, no disposa de recorregut polític, però ara no es poden convocar comicis perquè la prioritat -segons ell- és donar resposta "urgent" a les problemàtiques socials i econòmiques sorgides de la pandèmia. "El que vull és que la gent no es despisti ni es desconcentri", ha apuntat el dirigent de JxCat. La seva formació i ERC han tingut una nova topada -es compten per desenes al llarg dels últims mesos- arran de l'abstenció dels republicans en la sisena pròrroga de l'estat d'alarma-, però el Govern aguantarà, almenys de moment, en plenes discrepàncies "estratègiques"."És evident que hi ha estratègies diferents", ha apuntat Torra, que dissabte ja va traslladar al vicepresident Pere Aragonès, home fort de la direcció d'ERC, el malestar per l'acord amb el PSOE que permetrà tirar endavant l'última pròrroga de l'alarma. Una de les qüestions que hi ha en l'horitzó i que amenaça de tensar la relació entre socis és la votació del suplicatori de Laura Borràs, cap de files de JxCat a Madrid, que es troba a un pas del judici al Tribunal Suprem per la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). "Algú creu que tindrà un judici just?", s'ha preguntat Torra, en referència a què la causa recau en la sala segona presidida per Manuel Marchena.Malgrat la mala maror generalitzada -que ahir tant Torra com Aragonès van provar d'evitar en una compareixença conjunta sense respostes sobre l'horitzó electoral-, el Govern ja treballa en els pressupostos de la Generalitat per al 2021. De fet, el president ha indicat que els tràmits ja estan en marxa des de les conselleries al mateix temps que es fan números per modificar els comptes del 2020, desfasats per l'impacte d'una crisi sanitària que obligarà a augmentar la despesa en 5.000 milions d'euros.

