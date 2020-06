El País Valencià prohibeix el bany en rius i gorgs

🔵 La Comunidad Valenciana prohíbe el baño en ríos y pozas hasta que acabe el estado de alarma ✅ pic.twitter.com/Ou1LDyVwlJ — ciudadnoticias.es (@CiudadNoticiasE) June 2, 2020

El País Valencià ha decidit prohibir el bany en gorgs i rius fins que s’acabi l’estat d’alarma perquè no pot garantir la seguretat sanitària, segons informa Antena 3 . Així, si un ajuntament no pot controlar l’aforament i la distància de seguretat en una zona de poc cabal, estarà obligat a tancar aquests espais de bany.L’alcaldessa de Bugarra explica que és molt difícil controlar que aquests requisits es compleixin en tot moment. “No tinc pressupost per contractar gent, com haig de controlar cinc accessos?”, explica.La situació és diferent d’altres zones de l’Estat, com Galícia, on sí que es permet aquests banys, sota estrictes mesures de seguretat.​​​​​​​​​​​​​​

