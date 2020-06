​La producció de Seat podria baixar un 30% per la Covid-19

La producció de la factoria automobilística Seat podria baixar un 30% aquest any per l'impacte de la crisi del coronavirus, segons els càlculs de la companyia.La xifra és una estimació, que podria variar a final d'any si es té en compte, per exemple, que la planta de Martorell va tancar sis setmanes en la part més dura del confinament i que actualment no ha recuperat encara el ritme habitual de producció.Les xifres van en consonància amb les que es calculen per al sector de manera global, on també es preveuen descensos de producció del 25% el 2020 arran de l'efecte de la pandèmia. El mes passat, la patronal de l'automoció, Anfac, ja augurava un descens de la quarta part de la producció anual habitual.[noticiadiari]2/203185[/noticia]

