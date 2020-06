El Govern estudia contractar milers de mestres per «triplicar» les aules

Contractar "milers de mestres" per "triplicar" la capacitat de les aules a partir del mes de setembre i, d'aquesta manera, aconseguir que tots els alumnes puguin reprendre l'activitat de forma més o menys habitual i al mateix temps. Aquest és l'anunci que ha fet el president de la Generalitat, Quim Torra, en una entrevista a Catalunya Ràdio . Torra ha indicat que el conseller d'Educació, Josep Bargalló, ja va traçar ahir durant la reunió del consell executiu les línies mestres del pla de contractació de mestres que ha de facilitar el retorn a les aules després de la pitjor part de la pandèmia.Torra ha indicat que caldrà buscar "espais" per triplicar la capacitat de les escoles de la mateixa manera que es va multiplicar per tres les unitats de cures intensives (UCI) durant els mesos de març i abril. Bargalló ja va demanar fa dues setmanes al sector empresarial que cedís espai per tal d'ampliar les aules, tenint en compte que al setembre caldrà previsiblement mantenir les distàncies entre alumnes per evitar rebrots. Els experts, de fet, avisen que a la tardor es podria produir un repunt de la malaltia."El nostre objectiu és que tots els nens puguin tornar a l'escola", ha destacat el president, que ha tornat a demanar al govern espanyol que augmenti el sostre de dèficit -hauria de ser de l'1%- per tal de disposar de més recursos. Un dels problemes, ha insistit, és que el fons autonòmic arribarà al juliol, a banda del fet que encara no es poden fer servir els superàvits dels ajuntaments per fer front a la crisi econòmica.Torra ha remarcat que no hi haurà retallades a Catalunya. "Hem de fer tot el contrari", ha ressaltat el dirigent independentista, que ha demanat a l'Estat que compleixi amb els "deutes històrics" i amb l'augment de la capacitat d'endeutament. També ha denunciat l'existència del dèficit fiscal, que suma 16.000 milions d'euros l'any. "I nosaltres no podem interlocutar directament amb la Unió Europea", ha constatat.

