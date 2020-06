La majoria d'escoles han reobert a Europa

La majoria d'escoles europees encaren la recta final del curs amb les portes obertes però amb mesures de prevenció per la Covid-19. Després que molts centres enviessin els alumnes a casa al març, en les darreres setmanes estan tornant gradualment a les aules a gran part d'Europa.Seguint l'exemple de Dinamarca que va ser de les primeres a reobrir escoles a l'abril, França, Alemanya, Portugal o el Regne Unit han reactivat l'activitat escolar presencial amb limitacions. Per contra, Itàlia i Irlanda no preveuen fer-ho abans del setembre. A Catalunya, les escoles poden obrir en fase 2, i algunes ja ho han fet aquesta setmana. L'Estat ho permet en la desescalada, però la decisió està en mans de les autonomies.Per exemple, a Galícia han decidit reobrir, però a Andalusia no.Els centres catalans en els territoris en fase 2, és a dir, a les comarques gironines, Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Catalunya Central, Alt Penedès i Garraf, han començat a obrir aquest dilluns. Les ràtios seran d'entre 8 i 15 alumnes, i es preveu més activitat en els cursos que acaben cicle o per preparar proves. A les llars d'infants es permeten cinc nens. Els sindicats han carregat en tromba contra el pla de reobertura del Departament d'Educació.Una reobertura que a França s'ha fet progressivament a partir de l'11 de maig. Els primers van ser els estudiants d'infantil i dels primers cursos de primària i en la segona setmana de juny es preveu que tots els centres estiguin ja oberts amb el retorn a les aules dels alumnes de secundària.Segons les indicacions del govern francès, les classes no poden superar els 15 alumnes, s'obliga a deixar una distància de seguretat entre tots els alumnes i es recomana l'ús de mascareta als professors.A Portugal el 18 de maig van reprendre les classes presencials els alumnes de 16 i 17 anys i també van obrir les escoles bressol. L'alumnat menor de 16 anys, però, no tornarà a les aules i acabarà el curs des de casa amb classes virtuals.A Grècia els instituts van reobrir a meitats de maig i les escoles primàries ho han fet aquesta setmana.Itàlia no preveu tornar a obrir les aules abans del setembre. El govern italià dóna de moment un aprovat general i les assignatures pendents es recuperaran en les primeres setmanes del pròxim curs, que podria començar a principis de setembre i no a mitjans de mes com és habitual.El govern irlandès ha optat pel mateix. Dublín espera reobrir a finals d'agost, però no tots els alumnes podran assistir a l'aula cada dia.Al Regne Unit, el país europeu amb més casos i morts per covid-19, les escoles d'infantil i primària poden començar a reobrir a partir de l'1 de juny, mentre que la secundària i nivells superiors no ho podran fer fins al 15 de juny i només de forma complementària a l'educació "remota" que haurà de continuar sent el mètode predominant.Les escoles britàniques s'estan adaptant a aquesta tímida tornada dels estudiants reduint per exemple l'aforament a les aules o escalonant la seva arribada. Tanmateix, no tots els centres han pogut obrir encara, segons informa la BBC.La Fundació Nacional d'Investigació Educativa al Regne Unit preveu que un 46% dels pares mantingui els seus fills a casa i que entorn del 25% dels professors no puguin anar a classe.A Alemanya i Àustria la reobertura oficial de les escoles va ser el 4 de maig, malgrat que alguns estudiants ja havien reprès les classes presencials abans. En els dos casos els estudiants de secundària han estat els primers a reprendre les classes en grups reduïts i la majoria només per a assignatures troncals, i posteriorment s'hi ha afegit la resta de l'alumnat.A Finlàndia el govern va permetre la reobertura d'escoles de primària i infantil a meitats de maig, però va recomanar que els instituts i universitats continuïn a distància fins a finals del semestre.A Bèlgica el retorn a l'escola va començar gradualment a partir del 18 de maig amb estrictes mesures de distanciament. Tanmateix, l'obertura d'escoles ha sigut desigual, ja que els centres han tingut certa autonomia per decidir. Les classes de parvulari no s'han reiniciat.A Suècia les escoles de primària i infantil no han tancat durant la pandèmia. A partir del 15 de juny els estudiants de secundària podran tornar a l'escola, mentre que les universitats continuaran impartint les classes a distància. Amb més de 37.000 casos i més de 4.000 morts, Suècia és el país nòrdic més afectat per la pandèmia.​​​​​​​​​​​​​​

