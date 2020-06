Marlaska evita dimitir i nomena el substitut de Pérez de los Cobos

El Ministeri de l'Interior ha nomenat el tinent coronel David Blanes com a nou cap de la Guàrdia Civil a Madrid en substitució de Diego Pérez de los Cobos , que té concedida una comissió de serveis a la Intervenció Central d'Armes i Explosius, depenent del General del Comandament d'Armes, Explosius i Seguretat.Blanes ha estat fins ara cap de la Unitat Fiscal i Aeroportuària de la Comandància de Madrid. Ha exercit a Àlaba, en la Unitat de Seguretat de la Casa Reial i al Gabinet Tècnic de la Direcció General de la Guàrdia Civil.Pérez de los Cobos va ser destituït després que saber-se que la Guàrdia Civil havia enviat al jutjat un informe que el delegat del govern de la propagació decoronavirus per haver permès el 8-M.D'aquesta manera, el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha tirat pel dret i aparca la dimissió que li demanava l'oposició. Marlasa ja ha assegurat aquest dimarts al Senat que no pensa abandonar el seu càrrec fruit de la filtració dels motius de cessament del coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos. “No dimitiré perquè ni jo ni ningú del Ministeri de l’Interior hem dement cap informe”, ha afirmat en resposta a la pregunta del portaveu del PP, Fernando Martínez Maillo, que ha assegurat que el ministre “va mentir” la setmana passada a la cambra.Tot després de la filtració d’un document signat per la directora de la Guàrdia Civil que apuntava que el coronel havia estat cessat “per no informar del desenvolupament d’investigacions i actuacions de la Guàrdia Civil, en el marc operatiu i de Policia Judicial, amb fins de coneixement”.Maillo ha afirmat que el document filtrat demostra que el cessament de De los Cobos té a veure amb la investigació del jutjat 51 de Madrid sobre la responsabilitat del 8-M, i “cony, que ens va mentir”. “Vostè és un reconegut jutge, però és una gran decepció, perquè a més de la ingerència ha mentit, per favor, surti d’aquí dimitit”, ha afirmat Maillo.El portaveu del PP ha assegurat que Marlaska “no pot estar ni un minut més al Ministeri” perquè “ha intentat fer un Estat controlat” on confinen “la confiança amb la obediència” i “és inacceptable que al capdavant del ministeri hi hagi una persona que ha fet una ingerència a una investigació judicial i ens menteix a la cara”.També la portaveu de Cs, Lorena Roldán, ha insistit que va destituir Pérez de los Cobos perquè aquest es va negar a permetre una suposada ingerència per part del Ministeri.Marlaska ha insistit que “no dimitirà” perquè ni ell “ni cap persona del seu equip” va fer “cap ingerència” ni va demanar “cap informe”. “L’únic que hem fet és una nova conformació dels equips”, ha dit Marlaska, que ha afirmat que al contrari del PP, “nosaltres quan perdem la confiança justifiquem la raó de la pèrdua de confiança”.El ministre ha afirmat que per moltes “falsedats” que digui el PP no el faran dimitir. Segons ha afirmat l’informe va arribar al jutge “com havia de ser” però aquell informe “es va filtrar tan bon punt va arribar al jutjat” i “la nostra preocupació és la tasca professional de la Guàrdia Civil”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor