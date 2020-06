Mor un dels metges que es va tornar negre amb un tractament contra el coronavirus

Hu Weifeng, un dels dos metges xinesos a qui la pell se li va tornar negra arran d'un tractament contra el coronavirus, ha mort després de quatre mesos de lluita contra la Covid-19, segons ha informat la cadena de televisió xinesa CCTV. El seu company Yi Fan, en canvi, ha recuperat el pigment original i ha superat la malaltia.El sanitari treballava a l'hospital de Wuhan, juntament amb Li Wenliang, el doctor que va alertar les autoritats de l'origen de la pandèmia i va ser silenciat pel govern, i que va acabar morint a principis de febrer.Les fotos dels dos metges xinesos amb la pell negra van fer la volta al món l'abril passat. Els sanitaris, que van estar fregant la mort, van despertar del coma induït amb un color diferent de pigment. Segons les explicacions mèdiques, va ser provocat per la cloroquina, un medicament molt fort que s'utilitza contra la malària i que en alguns països també s'ha fet servir com a tractament contra el coronavirus. El fàrmac hauria afectat el fetge dels dos metges provocant el canvi de color en la pell. Amb tot, l'eficàcia de la cloroquina contra el nou virus encara no ha estat provada.​​​​​​​​​​​​​​

