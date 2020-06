Sabadell rebutja debatre «d'urgència» la prohibició del Suprem sobre les banderes en edificis públics

ERC, Junts per Sabadell (JxS) i la Crida per Sabadell han presentat una moció "d'urgència" contra la prohibició de la sentència del Tribunal Suprem sobre les banderes no oficials en edificis públics per tal que es debatés aquest dimarts, durant la celebració del ple ordinari del mes de juny, que ha tingut lloc de forma telemàtica.Els vots contraris dels regidors del PSC, Cs i Podem ho han tombat i, per tant, no ha entrat a la part deliberativa de l'ordre del dia. La portaveu de JxS, Lourdes Ciuró, ha justificat aquesta celeritat, "perquè d'aquí a un mes el debat caducarà" i ha subratllat "l'atac flagrant a la llibertat d'expressió" des de l'alt tribunal.A més, ha apuntat, que "hipoteca" les decisions "legítimes" que surtin de les sessions plenàries i ha insistit que s'ha de fer una mostra de "suport a la llibertat d'expressió". La portaveu de la Crida, Nani Valero, ha recordat que venen dies de celebració per a diversos col·lectius i que no mostrar aquesta expressió "faria un flac favor aquesta societat i ciutat".L'alcaldessa, Marta Farrés, tot i el vot contrari, ha dit que es tractarà aquest tema per buscar una altra manera per afrontar-ho amb més temps. Per ara, i fins a aquest dimarts, les banderes irisada i trans segueixen penjades a la façana posterior del consistori.

