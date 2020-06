Els Verdi i diverses sales reobriran el 26 de juny amb «Cinema Paradiso»

Cinema Paradiso, el clàssic cinematogràfic per antonomàsia d'amor al setè art, tornarà a les sales de cinema comercial el pròxim 26 de juny per "celebrar" la seva reobertura després de la crisi del coronavirus. La distribuïdora independent A Contracorriente Films l'està oferint a les sales, en tant que "carta d'amor al cinema" en un moment delicat per aquesta indústria i en particular pels exhibidors, que hauran tingut la persiana abaixada més de tres mesos.A Barcelona, la cinta de Giuseppe Tornatore es veurà segur als cinemes Verdi (que gestiona la mateixa distribuïdora), però no serà l'única sala de la ciutat ni de la resta de l'Estat en projectar-la. Seran "molts", confirma la companyia, que prefereix no concretar encara més noms. Amb aquesta proposta de programació, la distribuïdora catalana vol "celebrar" la reobertura de sales després d'una apagada generalitzada de les pantalles des del 13 de març a causa de les restriccions pel coronavirus.Cinema Paradiso, guanyadora de multitud de premis incloent-hi l'Òscar i el Globus d'Or a Millor Pel·lícula de parla no anglesa, i el Gran Premi del Jurat de Cannes, és un clàssic cinematogràfic i un homenatge al cinema mateix. La banda sonora, d'Ennio Morricone, és tant o més recordada que la història d'amor entre el petit Totò i el vell cinema del poble sicilià de Giancaldo.​​​​​​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor