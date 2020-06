Detingut un home per apunyalar-ne un altre darrere del Mercat de la Boqueria

Poc després de les 21 hores una patrulla de la Guàrdia Urbana va detenir al presumpte autor a l’alçada del Portal de l’Àngel en possessió de l’arma que hauria utilitzat per atacar la víctima.

La Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir aquest dilluns al vespre un home de 37 anys com a presumpte autor d’un intent d'homicidi al barri del Raval. Els fets van tenir lloc al vespre, cap a les 20.30 hores, quan una patrulla de la Guàrdia Urbana va rebre l’avís d’una baralla a la plaça de la Gardunya, darrere del Mercat de la Boqueria, on una persona hauria resultat ferida.Quan van arribar al lloc els agents van localitzar un home de 37 anys amb ferida d’arma blanca que va ser atès pel Sistema d’Emergències Mèdiques i traslladat a l’hospital en estat greu. Els agents van iniciar les investigacions a la zona per esclarir els fets i poder localitzar l’autor, que segons els testimonis hauria fugit immediatament després dels fets.

