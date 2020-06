La punyent portada de «Sàpiens» amb Joan Carles I caracteritzat com un monarca del segle XVIII

La portada de «Sàpiens» d'aquest juny, amb Joan Carles I com a gran protagonista.

Joan Carles I, copa en mà, caracteritzat com un monarca del segle XVIII. Així, a tota portada, és com la revista Sàpiens retrata la monarquia espanyola en el número d'aquest juny. La publicació mensual d'història dedica, a banda de la primera plana, un extens reportatge a 300 anys d'escàndols dels Borbons, des de Felip V fins al rei emèrit.El treball va a càrrec dels catedràtics en història de la Universitat de Barcelona Joan Villarroya i Àngel Casas i del periodista Arnau Cònsol. Al llarg del text s'explica detalladament com les successives revolucions de segles passats van provocar canvis en les monarquies d'arreu del món, exceptuant l'espanyola.Entre una gran varietat d'episodis dels darrers anys, el reportatge relata com Felip V, quan va signar el tractat de pau d'Utrech, va assegurar-se que el monopoli del tràfic d'esclaus recaigués en una empresa que era seva.La 219a edició de la revista Sàpiens arriba els quioscs aquests dimecres, 3 de juny.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor