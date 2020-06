Messi se suma a la campanya internacional contra l'assassinat de George Floyd

Les protestes per la mort de George Floyd, un afroamericà de 43 anys, en mans de la policia de Minneapolis, ja han esdevingut un fet internacional. Centenars de milers de persones han volgut mostrar el seu suport a tots els manifestants de les ciutats dels Estats Units que, una setmana després, segueixen sortint als carrers. Les campanyes a les xarxes socials s'han anat multiplicant al llarg dels dies però la que ha pres més força ha estat la del #BlackOutTuesday, que demana posar una foto completament negra al perfil d'Instagram, en suport dels afroamericans i en contra del racisme.Una de les persones que s'hi ha afegit ha estat el capità del Barça, Leo Messi, amb més de 153 milions de seguidors a la xarxa social d'Instagram. La protesta per la mort de Floyd no té precedents en el món de les celebritats, ja que persones famoses de tota mena i condició s'han pronunciat al respecte, han demanat justícia, han criticat els abusos policials o s'han afegit a les manifestacions als Estats Units.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor