La vinyeta de Pilarín Bayés contra el racisme aixeca polseguera a la xarxa

La ninotaire vigatana Pilarín Bayés ha mostrat el seu rebuig al racisme amb una vinyeta que ha publicat a les xarxes socials. En el dibuix es poden veure dos atletes al podi, un de blanc i un altre de negre que celebra el triomf.Bayés ha acompanyat la imatge amb el següent text: "Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres".Tot i la intenció mostrada per la dibuixant, diversos usuaris d'Instagram (alguns d'ells, nord-americans) han qüestionat la vinyeta pel dorsal del corredor guanyador (un 44 que es pot confondre amb SS) i els marcats trets característics del personatge.És per això que ella mateixa s'ha encarregat de respondre a les crítiques instants després: "Únicament he volgut expressar el meu desig d'igualtat al món, em sap greu que algú hagi pogut malinterpretar-ho. Volia transmetre igualtat i equitat, suport per la causa i força per combatre aquesta injustícia. Molt amor!", ha aclarit.

