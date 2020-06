VÍDEO Trilla: «No sembla que els nens siguin els grans transmissors del coronavirus»

El doctor Antoni Trilla explica que, segons els darrers informes, els nens no tenen tanta capacitat de contagiar el coronavirus com es creia mesos enrere, quan la pandèmia començava a fer estralls al nord d'Europa. Ara bé, el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, que ha respost en directe les preguntes dels lectors de NacióDigital a través d'Instagram, diu que encara falten "estudis més exactes".El virus evoluciona i, tot i que els experts ja saben molt d'ell, encara queden elements desconeguts. És cert que els nens poden transmetre-la, com qualsevol altra persona, però tot apunta que els petits no són els "grans transmissors" de la Covid-19.A través d'Instagram Live, Trilla s'ha mostrat "optimista" per l'evolució de la pandèmia i ha vist amb bons ulls que, entre dilluns vinent -8 de juny- i el dia 21, quan ha d'acabar la darrera pròrroga de l'estat d'alarma, els catalans puguin tenir llibertat de circulació per tot el país. Sobre mobilitat, el doctor també ha valorat l'obertura de portes al turisme estranger a partir de l'1 de juliol: "Entre països en la mateixa situació epidemiològica no hem de tenir problemes per moure'ns. Crec que es podrà fer".Trilla, que ha conversat en directe amb milers de lectors de, ha advertit que el risc de rebrot és una "realitat" i que ho continuarà sent en els propers mesos. "Mentre el 90% o el 95% no estiguem immunitzats, el rebrot és una realitat". En aquest sentit, ha qualificat la festa de petons i abraçades organitzada en un municipi de Lleida aquest passat cap de setmana com a "lamentable".L'epidemiòleg ha destacat que, en general, la resposta de la gent està sent "extraordinària" i que s'està fent bona feina. La conversa per streaming l'ha tancat amb un missatge a la classe política: "Han de prendre nota del que pensa la ciutadania sobre la necessitat d'enfortir el nostre sistema de salut. Que siguin sensibles!".

