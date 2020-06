L'Estat no suma cap mort per coronavirus per segon dia consecutiu

El Ministeri de Sanitat no ha registrat cap nou mort per coronavirus arreu de l'Estat en les últimes 24 hores. És el segon dia consecutiu en què no suma cap nova defunció al balanç total, que és de 27.127 decessos. Sí que s'han incrementat la quantitat de contagis diagnosticats, que han estat 137 en les últimes 24 hores, quasi el doble que aquest dilluns, que van ser 71 positius detectats per prova PCR.Amb tot, de nou, les xifres no quadren amb les notificades per les autonomies. Catalunya, per exemple, n 'ha anunciat nou en les últimes 24 hores . El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat que s'estan "verificant" les dades perquè és possible que algunes de les morts que notifiquen les autonomies no es corresponguin amb la data. Ha admès que no és molt "lògica" la situació de discrepància contant amb les dades i entén que generi "estupor" que el registre de dades estigui portant "alguns problemes".Ha insistit, però, que Sanitat anuncia les dades que han estat notificades per les administracions autonòmiques fins a les 12 del migdia i que és possible que si han fet actualitzacions no estiguin incloses. Tot i això, Simón ha assegurat que en termes de vigilància epidemiològica el més important ara no són les morts sinó la quantitat de nous sospitosos, la capacitat de fer proves i el temps que es triga en diagnosticar i aïllar.Dels 137 contagis, la meitat (73) han estat diagnosticats a la Comunitat de Madrid, mentre que 17 corresponen a Catalunya. Pel que fa a les dades de defuncions, s'han registrat 34 en l'última setmana, 9 d'elles a Catalunya, el territori que més n'ha patit. Amb tot, hi ha fins a vuit autonomies que fa una setmana que no registren víctimes mortals a causa de la Covid-19. Són Madrid, Balears, Cantàbria, Castella-La Manxa, Ceuta, Melilla, Navarra i Múrcia.Pel que fa a nous ingressos a l'UCI, han estat 11 en l'última setmana. En el cas de Catalunya, però, no se n'ha produït cap. Les hospitalitzacions provocades pel virus han estat 248, de les quals 38 a Catalunya i 73 a Madrid. Simón ha assegurat que cada vegada hi ha menys ingressats i que, per tant, "la possibilitat de mort disminueix". Simón ha assegurat que les dades de l'epidèmia evolucionen favorablement però que a mesura que es flexibilitzi la mobilitat caldrà extremar els controls.

