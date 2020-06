La radiació solar pot disminuir els contagis de coronavirus

Investigadors de l'Hospital Clínic-IDIBAPS han conclòs que la incidència de la covid-19 és superior com més petita és la radiació solar i més gran és la densitat de població. "Encara que per si mateixa, la radiació UV no és suficient per si sola per frenar la covid-19, l'efecte protector de la radiació solar era d'una magnitud similar a l'augment associat a la densitat poblacional, i l'augment que es produirà en les pròximes setmanes pot ajudar a disminuir la seva progressió ", explica Xabier Urra, coordinador de l'estudi. Per això han analitzat les dades d'infecció de les primeres setmanes i la meteorologia de diversos països i diferents zones d'Espanya.Els factors clau que han fet que la SARS-CoV-2 es propagués no es coneixen amb certesa. Diferents anàlisis suggereixen que la climatologia podria influenciar en l'evolució de la pandèmia. Això concordaria amb la naturalesa estacional de certs virus de la família dels betacoronavirus i amb el fet que les variables ambientals, com les altes temperatures o l'alta humitat, disminueixen la capacitat de propagació de la grip. "Però no hi ha un consens sobre si l'augment de les temperatures o la humitat que s'espera en els propers mesos frenarà la transmissió de virus", assenyala Xabier Urra, coordinador de l'estudi. "Conèixer els factors que influeixen en la disseminació de la covid-19 podria ajudar a anticipar les seves conseqüències i a prendre mesures per mitigar el seu impacte", afegeix.Els autors conclouen que es requereixen més estudis sobre el potencial efecte protector de la radiació solar sobre la covid-19 per estudiar el paper dels canvis meteorològics estacionals en la propagació del coronavirus.En l'estudi, publicat a la revista 'Clinical Infectious Diseases', han participat Xabier Urra i Mar Guasp, especialistes de neurologia de l'Hospital Clínic juntament amb Carlos Laredo, tots ells investigadors de l'IDIBAPS.

