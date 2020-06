Cinema, sèries i documentals per entendre la xacra del racisme als Estats Units

El racisme és una xacra social que ens afecta de manera transversal. El cinema, els documentals i les sèries han intentat retratar aquesta problemàtica al llarg de les dècades, intentant explicar i posar llum allà on la foscor ha regnat durant segles. Els Estats Units és un dels països amb un racisme més sistèmic contra els afroamericans. L'onada de protestes per l'assassinat de George Floyd a mans de quatre policies, unes manifestacions com no es veien des de l'any 1992 a Los Angeles, són l'última expressió de la indignació provocada per la xenofòbia.A través del cinema, les sèries i els documentals disponibles a les plataformes que es poden veure al nostre país, hem recopilat títols que responen a la pregunta: per què el racisme és un problema tan greu als Estats Units? Aquesta és la nostra tria:

