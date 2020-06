L'Organització Mundial contra la Tortura demana anul·lar les condemnes «desproporcionades» dels Jordis

L’@omctorg també exigeix a Espanya que anul·li la condemna del Suprem i no persegueixi llibertats. Quan la injustícia, el racisme i la desigualtat recorren el planeta, enfortim la lluita pels #DretsHumans https://t.co/Tz1Gho5xj3 — Jordi Cuixart (@jcuixart) June 2, 2020

Avui és l'Organització Mundial contra la Tortura qui exigeix la llibertat de @jcuixart i @jordialapreso. Mentrestant, el "govern més progressista de la història" els manté a la presó contra el criteri d'@amnesty, de l'ONU... No pararem fins que siguin lliures en un país lliure! https://t.co/pXzHGYxS12 — Marcel Mauri de los Rios (@marcelmauri) June 2, 2020

El secretari general de l'Organització Mundial contra la Tortura (OMCT), Gerald Staberock, ha reclamat a l'Estat l'anul·lació de les condemnes del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i el líder de la Crida, Jordi Sànchez, per ser "desproporcionades", que se suspengui l'execució de les sentències fins que el Tribunal Constitucional (TC) resolgui l'apel·lació i la reformulació del delicte de sedició.En una carta dirigida al president del govern espanyol, Pedro Sánchez; la presidenta del Congrés, la fiscal general de l'Estat, el president del TC i l'advocada de l'Estat, Staberock els ha convidat a complir amb les obligacions internacionals de respectar la llibertat d'expressió i reunió recollits en tractats internacionals avalats per Espanya.Entre les demandes que fa l'OMCT, es recomana revisar la definició del delicte de sedició del codi penal espanyol i que garanteixi la salvaguarda de drets davant una possible restricció de la llibertat d'expressió, de la de reunió pacífica, la desobediència civil o la protesta.A la carta el secretari de l'organització constata que la sentència de l'1-O es va produir després de dos anys de detencions "arbitràries" i constata que enlloc del Tribunal Suprem (TS) s'hauria d'haver abordat en un tribunal a Catalunya que és on es van produir els fets.També alerta que la sentència de l'1-O pretengui tenir un efecte dissuasiu en altres reivindicacions a l'Estat. D'acord amb altres institucions i directrius internacionals, constaten que dins el concepte pacífic també hi entren conductes que poden molestar o ofendre o que puguin "obstaculitzar temporalment" l'activitat de tercers.Cuixart ha reaccionat aquest dimarts a través de les xarxes socials. Fent-se ressò del comunicat oficial, el president d'Òmnium ha destacat que "quan la injustícia, el racisme i la desigualtat recorren el planeta, enfortim la lluita pels Drets Humans".En la mateixa línia s'ha expressat el vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, tot denunciat que el govern socialista manté els Jordis entre reixes contra el criteri d'Amnistia, l'ONU i ara l'OMCT. "No pararem fins que siguin lliures en un país lliure!", destaca.

