El pla del Barça per tornar a jugar amb públic aquesta temporada

Els experts i les autoritats donen per fet que no es podrà assistir de nou a esdeveniments esportius fins la propera temporada, però el Barça no es rendeix. Segons ha avançat la COPE , el club presidit per Josep Maria Bartomeu manté la idea d'acabar aquest curs amb públic a la graderia.Segons aquesta emissora, el Barça està elaborant un estudi amb el metge i directiu del club Joan Bladé per reobrir el Camp Nou quan sigui possible. Intenta demostrar que és segur anar a veure els partits amb algunes mesures de seguretat.Així, l'informe contempla diverses opcions per poder acollir aficionats abans del que era previst. Una d'elles és omplir el 30% dels seients, amb la qual cosa permetria l'assistència d'unes 30.000 persones. Al mateix temps, el Barça planteja la possibilitat d'ubicar famílies senceres juntes i mantenint la distància de seguretat amb altres nuclis familiars.El club, que encara no s'ha pronunciat sobre compensar els socis per l'afectació del coronavirus, pràcticament descarta obrir portes en el que queda de Lliga, però sí que veu possible fer-ho a la Champions, que en principi tornarà pel mes d'agost amb la tornada dels vuitens de final contra el Nàpols.El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, ha assegurat que no s'ha donat als clubs cap resposta tancada sobre la possibilitat de permetre la presència de públic perquè en aquests moments no és possible però que "es podria plantejar" en funció de com estiguin els territoris quan s'entri en fase 3. En tot cas, ha assegurat que "no seria just" que, un cop es reprengui la lliga de futbol uns camps tinguin públic i d'altres no, amb la qual cosa s'ha decantat per no permetre l'entrada als camps fins que es pugui garantir a tot arreu.

