El País Valencià no demanarà entrar a la fase 3 la pròxima setmana «per prudència»

La Generalitat Valenciana no demanarà que el País Valencià avanci cap a la fase 3 dilluns que ve, ja que la seva voluntat és "actuar amb la màxima prudència" i oferir la màxima seguretat possible als ciutadans i mantenir també la seva "imatge de rigor "de cara als turistes que arribaran pròximament.Així ho ha indicat el president, Ximo Puig, en una roda de premsa aquest dimarts. "La nostra voluntat és romandre en l'estat de prudència en què hem estat instal·lats en tot moment", ha dit, i encara que els indicadors són "molt positius", assenyala que cal ser prudents. "Quan la Comunitat passi a fase 3 ho farà amb totes les garanties i amb tota la possibilitat d'oferir una seguretat sanitària que és actiu fonamental per a la reactivació".Aquesta actitud, ha prosseguit Puig, és positiva per oferir rigor i donar la imatge d'una Mediterrània "viva i segura" de cara a la reactivació econòmica, marcada en bona part pel turisme. Puig sí que ha precisat que, en tot cas, seguiran parlant amb el Ministeri de Sanitat per veure "si hi ha alguna mesura que es pogués avançar la setmana que ve".Preguntat sobre si aquesta mesura consistiria a permetre els desplaçaments entre les tres províncies valencianes, ha explicat que ja s'ha estat parlant sobre qüestions concretes com poder anar a les segones residències encara que estiguin en una altra província i se seguirà fent "des de la tranquil·litat, posant damunt de la taula la seguretat sanitària "perquè" és la garantia d'avançar amb fermesa".