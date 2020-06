La Moncloa es compromet a prioritzar els socis de la investidura malgrat l'acord amb Cs

El govern espanyol ha hagut de prendre partit després que tant el PNB com ERC hagin manifestat malestar per l'acord segellat amb Ciutadans de cara a la sisena pròrroga de l'estat d'alarma. La portaveu de l'executiu, María Jesús Montero, ha aclarit que prioritzarà els socis de la investidura en la interlocució, tot i que no renuncia a ampliar majories i de governar gràcies a la geometria variable.La recta final de la desescalada homogènia pactada amb Cs i regulada amb un reial decret llei ha trepitjat ulls de poll entre els republicans i el PNB, que han acordat el retorn de competències en la fase 3 i qüestions com, segons ERC, reactivar la taula de negociació pel conflicte amb Catalunya al juliol."Els diferents suports pactats són compatibles entre ells", ha defensat la ministra, que ha argumentat que la fragmentació del Congrés obliga el govern a buscar pactes amb diferents formacions polítiques en base a la geometria variable. De cara a la continuïtat de la legislatura, ha assegurat que els acords estables es preveuen amb els partits que van facilitar la investidura, com ara a l'hora de pactar els pressupostos, però ha manifestat que "tan debò" aquests comptessin també amb el suport de formacions com Ciutadans.La lògica de la Moncloa és que, si aconsegueixen posar-se d'acord en la comissió de reconstrucció, això pugui tenir un trasllat a l'aliança per als comptes. "Cada acord i cada iniciativa està dialogada i acordada. No són una carambola", ha insistit Montero, que ha tornat a acusar el PP de "dimitir" de la seva responsabilitat com a cap de l'oposició.ERC considera que l'acord que ha tancat aquest dimarts Ciutadans amb el govern espanyol "no té cap efecte" sobre la recuperació de competències i la reactivació de la taula de diàleg pactada amb Pedro Sánchez. "És pur tacticisme", asseguren fonts dels republicans. Tot i això, els republicans no s'han estat de llançar una advertència: "Ja hem avisat al PSOE, que si no es compleix amb els compromisos, s'acaba la legislatura per part d’Esquerra Republicana. És a les seves mans".ERC considera que el partit taronja torna a estar situats en la "irrellevància" i considera que està "blindat" tant la recuperació de les competències un cop s'entri en la fase 3 com que la taula de negociació sobre el conflicte amb Catalunya es reuneixi al juliol."És Cs qui ha d'explicar què vol dir el seu pacte", argumenten els republicans, que consideren que si el govern espanyol fa un reial decret sobre la fase final de la desescalada haurà d'incloure el retorn de competències en els termes acordats i anunciats. A més, assenyalen que fa dues setmanes Ciutadans "treien pit" d'haver aturat la mesa de negociació quan aquesta "es reunirà en molt poques setmanes".Els d'Oriol Junqueras també argumenten que el pacte amb Cs demostra que hi podia haver una pròrroga "sense res positiu pels catalans" si ells no haguessin entrat en l'aritmètica i recorden que, en virtut de la seva negociació, es recuperaran competències, es podrà participar de la gestió dels fons europeus o la retribució dels treballadors de la Conca d'Òdena.El govern espanyol té al sac i ben lligat l'abstenció d'ERC a la sisena pròrroga de l'estat d'alarma, però també el vot afirmatiu de Ciutadans. La Moncloa ha anunciat a primera hora d'aquest dimarts un nou acord amb el partit taronja, que ha arrencat a Pedro Sánchez el compromís que totes les mesures que es prenguin per donar resposta a l'emergència sanitària seran "idèntiques per a tota Espanya" malgrat que es faci a diferent velocitat en funció del territori. Caldrà veure com es compatibilitza aquest acord amb el fet que el govern espanyol hagi pactat amb ERC el retorn de les competències a les autonomies quan arribin a la fase 3.El partit d'Inés Arrimadas no només ha aconseguit que Sánchez es comprometi a garantir una recta final homogènia del confinament sinó que també s'aprovi abans del 15 de juny un reial decret-llei que reguli la sortida de l'estat d'alarma dels territoris. Segons l'acord al qual van arribar els republicans amb la Moncloa, havia de ser la Generalitat qui determinés la fi de la desescalada i les mesures en el tram final d'aquest procés. En l'entesa amb Cs també es fixa que el consell interterritorial de salut analitzarà el marc jurídic necessari per garantir una sortia ordenada de l'estat d'alarma i la gestió de la pandèmia.El tercer punt que forma part de l'acord és un pla de reactivació del sector turístic que hauria de ser aprovat abans del 15 de juny i que comptaria amb una dotació de 2.500 milions d'euros en línies d'avals de l'ICO i 151 milions d'inversió en transformació i digitalització del sector.Aquest és el tercer acord que tanca Cs amb el govern espanyol per prorrogar l'estat d'alarma. El partit taronja ja va ser clau per garantir la quarta i la cinquena pròrroga juntament amb el PNB.Sánchez es garanteix d'aquesta manera que no només s'abstindrà ERC a la pròrroga de l'estat d'alarma, sinó que també retindrà el suport de Ciutadans, una situació que satisfà l'objectiu del president del govern espanyol de fer prosperar la votació amb una geometria variable.El president del PNB, Andoni Ortuzar, ha dit que l’acord del govern espanyol amb Cs per aconseguir el 'sí' de la formació d’Inés Arrimadas a la sisena pròrroga de l’estat d’alarma és "confús". "Sol·licitarem algun aclariment al govern no sigui que l’acord que han fet amb Cs sigui contradictori al que han signat amb nosaltres i amb ERC”, ha afirmat Ortuzar aquest dimarts al matí en una entrevista a Telecinco. Segons el líder dels nacionalistes bascos, el text de l’acord amb Cs sembla que implica “tornar a la situació prèvia de comandament únic” i aquests "no són els termes” que han pactat ells.Tant el PNB com ERC van demanar la cessió de la gestió de la desescalada a les comunitats autònomes mentre que l’acord amb Cs parla de mesures "idèntiques" per a tot Espanya a la "recta final" del confinament "sense perjudici de la progressió sanitària de cada territori".Després que s'hagi fet públic l'entesa entre la Moncloa i Cs també s'han pronunciat ministres del govern de coalició. El ministre de Consum, Alberto Garzón, ha qualificat com a "positiu" l'entesa amb la formació d'Arrimadas i ha plantejat la possibilitat de pactar els pressupostos generals de l'Estat amb els taronges. En una entrevista a la Cadena SER, Garzón ha exposat que és una "bona notícia" que partits de l'oposició, també de l'espai conservador, "comencin a abandonar les trinxeres".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor