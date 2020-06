VÍDEO Rosalía explica el significat del títol i la lletra de la seva nova cançó

VÍDEO - Rosalía explica el significado y el proceso de 'TKN' en 'Baila Reggaeton' de Spotify. pic.twitter.com/a9fhvPENEa — Rosalía Noticias (@RosaliaNoticias) May 28, 2020

Oh, para terminar, EL TÍTULO. TKN parece ser la abreviación fonética de Tekken, un videojuego japonés de lucha con una profundia historia sobre el linaje de la familia del protagonista así como de sus antecedentes. Os la adjunto. pic.twitter.com/r9oum408wy — llueveme encima (@radioguguu) May 28, 2020

Rosalía estrenava tot just fa una setmana la seva col·laboració amb Travis Scott, TKN , una cançó que amb pocs dies s'ha convertit en un èxit a Youtube. El tema, segons ha explicat la cantant catalana, tracta sobre la imatge de l'artista i el clan (la família) que la rodeja.De fet, el videoclip gira entorn a aquest clan i inclou clares referències a la màfia, com les que trobem en aquest tros de la lletra: "Los capos con los capos y yo soy la mamma. Los secretos solo con quien puedas confiar, más te vale no romper la omertá".La omertá es coneix popularment com la "llei del silenci", un codi de la màfia siciliana que compromet tots els integrants d'un determinat clan a no delatar cap dels seus membres a la policia.Ara bé, i TKN què significa? Doncs hi ha diverses teories, però la més estesa és que la paraula prové del videojoc japonès Tekken. I és que la seva trama consisteix en la lluita del clan Mishima per fer-se amb el control de la fortuna familiar. Una explicació que quadra si tenim en compte alguns moviments de la coreografia de Rosalía al videoclip. A més a més, també cal tenir present que tant ella com la seva germana són fans dels dibuixos i dels videojocs asiàtics.

