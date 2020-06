El Partit Nacionalista de Catalunya es fundarà a finals de juny

El Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) es fundarà en un congrés el 27 de juny, si així ho permet la situació de la crisi sanitària. Així ho han detallat aquest dimarts fonts de la formació, que també han explicat que Oriol Puig, advocat, es convertirà en el portaveu de l'equip impulsor. El PNC treballa per presentar-se a les properes eleccions catalanes amb un programa allunyat de la confrontació amb l'Estat i la unilateralitat.El partit, que és la continuació política de l'anomenat grup de Poblet, té en la cuina de les decisions dirigents provinents del PDECat, com és el cas de Marta Pascal. L'excoordinadora general de les sigles hereves de Convergència, distanciada de Carles Puigdemont i cada cop menys d'acord amb la direcció liderada per David Bonvehí, va decidir estripar el carnet del PDECat i es troba en el nucli del nou PNC.Entre els impulsors també s'hi troben Jordi Xuclà i Carles Campuzano, exdiputats de CDC i del PDECat a Madrid durant anys, així com també Lluís Recoder, exconseller de Territori i Sostenibilitat i exalcalde de Sant Cugat del Vallès. Tots ells observen amb atenció si Bonvehí acaba posant-se d'acord amb Puigdemont per convertir Junts per Catalunya (JxCat) en un sol partit o bé agafen trajectòries diferents.

