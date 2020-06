​Preocupació a Ripoll per l'afectació que pot generar la papallona del boix a les terrasses

Una opinió que comparteix el president de l'Associació d'Hostaleria del Ripollès, Fran Barroso. "Evidentment no ajudarà i ens preocupa, estem a favor de qualsevol política preventiva", afirma. I afegeix que, de la mateixa manera que el bon temps dels últims dies ha contribuït a la recuperació durant la desescalada, un fenomen com el de les papallones tindrà un efecte totalment contraproduent.

Es preveu que l a papallona del boix torni a aparèixer al centre de Ripoll d'aquí a poques setmanes i alguns sectors temen que interfereixi en l'activitat de les terrasses de bars i restaurants, precisament ara que s'ha volgut potenciar per reactivar l'economia durant la pandèmia. L'estiu passat van concentrar-se massivament en espais públics, atretes pels llums de faroles.ERC i Alternativa per Ripoll-CUP, ambdues forces a l'oposició, reclamen mesures urgents per reduir el volum d'aquests insectes mentre que JuntsxRipoll, que governa al consistori, creu que és un fenomen global que cal abordar des de la Generalitat. Des del gremi d'hostaleria admeten que serà un fenomen que "no els anirà a favor" i que cal anticipar-se al problema.La papallona del boix o eruga defoliadora (Cydalima perspectalis) és una plaga que continua estenent-se pel territori català. Comarques com la Garrotxa i una part del Ripollès ho han viscut amb virulència, amb afectacions del 90% dels boixos . Però no és l'única conseqüència. A Ripoll, l'estiu passat es va viure un altre fenomen com és la concentració massiva de les papallones que, atretes a la nit per les faroles del centre, dificulten el pas i, fins i tot, poder estar en espais públics com ara places.Aquest any precisament s'ha volgut potenciar l'activitat de terrasses per contrarestar la davallada d'ingressos de l'hostaleria per l'estat d'alarma i la Covid-19. I es tem que el fenomen de les papallones pugui interferir de ple en aquesta activitat. ERC, la principal força a l'oposició, ha reclamat a l'equip de govern mesures urgents per reduir el volum de les papallones com ara trampes."Una terrassa plena de gent menjant, infestada de papallones no funcionarà, tenim l'experiència de l'any passat i sabem que a finals de juny i principis de juliol tornarà a passar", explica el portaveu Roger Bosch. Són conscients que és un fenomen que va més enllà de Ripoll però creuen que cal actuar perquè "no és un tema estètic" sinó de convivència i de poder seguir utilitzant els espais públics. Per Bosch, "si es pot reduir el volum, la convivència serà més fàcil".La problemàtica va debatre's en el ple de la setmana passada arran d'una pregunta d'ERC. Altres formacions com Alternativa per Ripoll-CUP també van defensar la necessitat d'actuar des de la ciutat fent èmfasi en l'afectació de les boixedes.

Una papallona del boix en el vidre d'un finestral. Foto: Xavier Borràs.

Des de JxCat, en canvi, es creu que la plaga s'ha d'abordar a nivell de país i van assegurar que tornarien a demanar ajuda al Departament d'Agricultura de la Generalitat que és qui hauria de liderar aquesta batalla.Segons l'alcalde, Jordi Munell, "si fumiguem aquí i el veí del costat no, les papallones no tenen fronteres i a vegades és llençar els diners", va dir durant el ple, tot dient que les papallones poden venir de Vallfogona o de la Garrotxa. "Cal una acció global i a diferents comarques del país com altres plagues com la processionària del pi", va afegir.Des de la plataforma Salvem el Boix, creada l'any passat al Ripollès per fomentar la conservació de boixedes d'interès natural, segueixen provant tractaments experimentals per fer un control biològic de l'eruga.Segons detalla el seu president, Aleix Carretero, treballen amb un tipus de vespa autòctona que "posa els ous dins els ous de l'eruga i les larves de la vespa s'alimenten dels ous de l'altra espècie" i els desactiva. Quan es detecten les primeres papallones de l'eruga defoliadora és el moment d'alliberar les vespes perquè ja hi haurà les primeres postes. Tot i això, admet que la plaga no es pot eradicar i que cal que altres depredadors també contribueixin al seu control.Carretero veu probable que es repeteixi el fenomen de la concentració de papallones a Ripoll i a altres municipis veïns. Si es vol rebaixar el volum, caldrien accions concretes com ara utilitzar aspiradors per reduir-ne la presència tot aprofitant que queden atretes per la llum.

