Interior tramitarà «sense dilació» les sancions per saltar-se l'estat d'alarma

La conselleria d'Interior assumirà les competències per tramitar les sancions derivades de possibles incompliments de l'estat d'alarma . Així ho ha aprovat aquest dimarts el consell executiu davant la necessitat de concretar "sense dilació" -així es pot consultar en la documentació facilitada dels acords adoptats pel Govern- el mecanisme per tramitar les vulneracions de l'estat d'alarma, vigent des del març."La necessitat extraordinària i urgent d'atribuir a un únic òrgan les competències sancionadores derivades d'infraccions de la normativa reguladora de l'estat d'alarma, respon a la necessitat inajornable de tramitar sense dilació els procediments per a sancionar aquests incompliments", apunta l'executiu.Les multes, en aquest sentit, han de convertir-se -segons ha detallat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en un "instrument efectiu de salvaguarda" de la salut pública en la crisi actual pel coronavirus. Les multes, segons es coneix des del mes de març, van des dels 100 euros fins als 600.000 en funció de la gravetat dels incompliments.

