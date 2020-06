Salou regularà amb sensors l'aforament de les platges en temps real

En concret, es col·locaran 22 sensors a les llumeneres del passeig marítim que detectaran volums i objectes. "Aconseguirem comptar persones, para-sols o saber quanta gent ve de pas i, com que aquest és un sistema deep learning –aprenentatge profund- les càmeres aniran aprenent a identificar què està passant", explica David Albalate, responsable de Data Center de l'empresa Abast.Mitjançant un dispositiu sense fils les dades es transmetran en temps real a la Policia Local de Salou, que podrà conèixer a l'instant quin és l'aforament de les platges. Per simplificar el sistema s'han acotat àrees i sectors virtuals per fer el recompte, però no hi haurà senyalització física per tal de facilitar la neteja de la sorra.Tota la informació es plasmarà en una aplicació web que es podrà consultar des del telèfon mòbil o l'ordinador. Els sectors de les platges podran trobar-se en verd si l'aforament és baix, en taronja si comença a ser elevat o en vermell si ja no hi cap ningú més. A més, també es planteja col·locar semàfors per indicar l'ocupació a peu de platja.L'alcalde, Pere Granados, ha assenyalat que aquest sistema s'emmarca en l'aposta tecnològica que el municipi ha impulsat els darrers anys. "Els sensors controlaran el número de persones, però no gravaran ni entraran en la seva intimitat. És un comptador intel·ligent que garanteix la intimitat i el control de l'aforament", ha aclarit el batlle.El que es pretén, segons ha indicat Granados, és que abans d'anar a la platja l'usuari sàpiga en temps real a quina zona concreta es pot adreçar segons l'aforament. L'eficàcia dependrà, ha dit, de la responsabilitat individual i col·lectiva. En aquest sentit, ha insistit que un cop se sàpiga l'aforament cal que les persones respectin les indicacions i mantinguin la distància social.L'alcalde ha advertit que qui incompleixi la normativa serà sancionat. La Policia Local i els socorristes s'encarregaran de vetllar pel control de l'aforament, i el dispositiu es reforçarà, si cal. "No ens podem permetre anar marxa enrere ara que estem gairebé nets de covid-19 i som un municipi segur", ha dit Granados.

La platja de Llevant de Salou. Foto: ACN

El sistema tindrà un cost superior als 100.000 euros i, segons l'alcalde, la intenció és adquirir-lo amb la idea que ja sigui definitiu. Pel que fa a aquest any, l'alcalde ha apuntat que alguns serveis no es podran instal·lar per evitar que es converteixin en un possible focus de contagi, però s'ha mostrat convençut que hi haurà xiringuitos. L'Ajuntament descarta segmentar les persones per edats. "Som un municipi turístic familiar i no té sentit separar els nuclis familiars", ha defensat.D'altra banda, l'alcalde ha subratllat que també aposten per ampliar l'espai públic per a l'ús dels vianants en detriment dels vehicles. En aquest sentit, s'eliminaran aparcaments en alguns carrers, es tancarà una part del passeig Jaume I en algunes franges horàries. "La filosofia és reduir l'espai per a vehicles i apostar per espais de més qualitat, sota un criteri de sostenibilitat", ha afirmat l'alcalde.