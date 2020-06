Sabadell mantindrà les banderes LGTBI i trans a la façana del consistori

El Tribunal Suprem dictaminava aquest dilluns l'ús de banderes no oficials a l'exterior dels edificis públics i ho limitava a "la bandera d'Espanya i les demés legals o estatutàriament instituïdes". L'Ajuntament de Sabadell, segons han indicat fonts municipals, mantindran la irisada i la trans, penjades el passat 17 de maig i, en principi, s'havia fixat que fins al 28 de juny hi estarien.Han assegurat que mentre no coneguin el significat concret de la sentència conservaran aquests símbols, que es troba a la part posterior de l'edifici, a la plaça Doctor Robert. El govern municipal ha demanat al secretari per saber com s'ha de procedir.La resolució de l'alt tribunal destacava que totes les administracions, incloent la municipal, han de respectar l'ordenament jurídic, "sense que allò acordat, encara que ho votin la majoria de grups polítics, pugui incorporar-se en el marc competencial fixat per l'article 25 de la llei 7/1985, del 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor