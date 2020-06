Marlaska admet que va cessar Pérez de los Cobos per no avançar-li el contingut dels seus informes

El ministeri de l'Interior, que comanda Fernando Grande-Marlaska, ha admès que el cessament del coronel Diego Pérez dels Cobos com a cap de la Comandància de la Guàrdia Civil de Madrid es va produir per haver incomplert el procediment de comunicació d'actuacions, encara que puntualitza que aquesta comunicació havia de ser "només als efectes de coneixement i no del contingut de les mateixes ".La direcció del ministeri pretenia que el coronel compartís amb ells les diligències que estava realitzant per ordres de la jutgessa sobre la manifestació del 8-M i l'afectació que podia tenir en la pandèmia.Així ho ha manifestat el departament que dirigeix ​​Fernando Grande Marlaska arran d' una informació publicada per El Confidencial , que recull la proposta oficial de destitució que realitza la directora de la Guàrdia Civil, Maria Gámez. En aquest escrit es precisa que la pèrdua de confiança es produeix perquè el coronel no va informar del "desenvolupament d'investigacions i actuacions de la Guàrdia Civil en el marc operatiu i de Policia Judicial amb fins de coneixement".Després d'aquesta informació, el Ministeri de l'Interior assenyala que el cessament es produeix per una pèrdua de confiança derivada "entre d'altres, perquè es va incomplir el procediment de comunicació d'actuacions, només als efectes de coneixement, no del contingut de les mateixes, que es deu a la direcció de la Guàrdia Civil a través de la cadena de comandament".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor