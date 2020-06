El Gran Premi de Fórmula 1 al Circuit ja té noves dates: del 14 al 16 d'agost

La Fórmula 1 ha fet oficial avui les primeres vuit curses del calendari revisat de la temporada 2020, aprovat per la FIA, on es confirmen les dates de celebració del Gran Premi del Circuit de Barcelona-Catalunya : del 14 al 16 d'agost.Després de l'ajornament del Campionat del Món FIA de Fórmula 1 per la pandèmia de la Covid-19 i, en conseqüència, del Gran Premi previst pel 10 de maig , el Circuit explica en un comunicat que ha estat "treballant estretament" amb la F1 per poder tornar a competir de la forma més segura. D'aquesta manera, el Circuit de Barcelona-Catalunya acollirà la sisena prova del nou calendari de la temporada 2020, que tot i que de moment consta de vuit Grans Premis en territori europeu, s'espera que tingui un total d'entre 15 i 18 curses al finalitzar la temporada.El Circuit també recorda que, pel context de la pandèmia, la que serà la 30a edició del Gran Premi al traçat català se celebrarà sense presència d'aficionats, "amb la seguretat i la salut de tots els implicats essent la màxima prioritat". "La FIA i la Formula 1 compten amb un pla sòlid i detallat per tal d'assegurar que les curses del Campionat del Món mantinguin els estàndards al màxim nivell amb l'aplicació d'estrictes procediments de seguretat durant la celebració dels Grans Premis", afegeixen.

