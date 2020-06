Pimec reclama un pla de xoc de 2.800 milions per salvar el turisme

La PIMEC, l'organització de la petita i mitjana empresa, ha reclamat aquest dimarts un pla de xoc per salvar el turisme, amb un paquet de 2.800 milions d'euros pel període 2020-21. Han demanat ajuts directes a persones i famílies amb l'objectiu de reactivar el consum i la demanda turística, i han requerit a l'Institut Català de Finances i a l'ICO perquè obrin una línia sectorial específica per al sosteniment del sector per un import de 2.000 milions d'euros. Entre altres mesures, també han demanat una reducció de l'IVA del sector turístic al 4%.El sector turístic aplegat a la PIMEC ha reclamat en un manifest "un lideratge clar i potent de les administracions i especialment de la Unió Europea" per reactivar el sector. Els empresaris critiquen la "manca de visió estratègica i lentitud en la presa de decisions" a la UE. La PIMEC representa 497.000 pimes i 546.000 autònoms. Un total de 13.500 empreses estan organitzades a PIMEC Turisme.L'empresariat de les pimes ha demanat l'obertura immediata de les fronteres a l'espai Schengen i que no s'estableixi cap quarantena als turistes que arribin. La PIMEC ha exigit que es faciliti de manera immediata la mobilitat interprovincial, ja que les empreses no poden reactivar la seva activitat només amb els ciutadans d'una mateixa província.Josep González, president de la PIMEC, Isabel Galobardes, presidenta de PIMEC Turisme, i Àngel Hermosilla, economista i gerent de l'àrea institucional de l'entitat, han presentat un manifest on es reclama una actuació urgent per salvar el turisme d'un país com Catalunya, que rep una quarta part del turisme internacional de l'estat. Galobardes ha reclamat que els responsables polítics "despertin ràpid", com han demanat els dirigents de l'Organització Internacional del Turisme.El president de la PIMEC, Josep González, ha demanat que el 15 de juny el panorama del sector ha d'estar del tot aclarit, que seria compatible amb una desescalada que "va pel bon camí". "L'1 de juliol serà massa tard per prendre decisions", ha afirmat, perquè la gent ja està planificant les seves vacances mentre es manté la incertesa en el sector, que ha considerat "el més afectat de tots per la crisi".L'entitat ha presentat un escenari de gran afectació de la crisi en el teixit empresarial. Fins al 25 de maig hi havia 21.677 empreses afectades per ERTO, el 84% de les quals són pimes. Un 56% de les pimes ajustarà les seves plantilles i un 23% pot veure's abocat al tancament.

