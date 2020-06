Torra i Aragonès proven de donar imatge d'unitat amb la presentació de l'estratègia «Catalunya 2022»

Després de dies de tensió entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC pel pacte entre els republicans i el PSOE per la sisena pròrroga de l'estat d'alarma, el president Quim Torra i el vicepresident Pere Aragonès provaran de donar imatge d'unitat amb una compareixença conjunta aquest migdia. La centraran en l'explicació de l'estratègia Catalunya 2022, que ha estat aprovada pel Govern. El consell executiu s'ha reunit avui per primera vegada després que transcendís el pacte entre ERC i el govern espanyol, després del qual Torra es va posar en contacte amb Aragonès per traslladar-li "malestar".Al llarg del cap de setmana, els missatges creuats entre els republicans i l'espai de JxCat han estat constants. ERC sosté que l'acord serà útil per al retorn de competències en la recta final de la desescalada, mentre que la formació de Torra assenyala que el pacte no vincula el Govern i no serveix per desfer la centralització de competències. El debat ha fet emergir de nou el pols sobre el futur de la legislatura, pendents com estan els socis de Govern de quina data han de tenir les eleccions catalanes.En les últimes hores, ERC ha vist com el PSOE també arribava a un acord amb Ciutadans per l'estat d'alarma. La formació d'Inés Arrimadas acabarà votant a favor, mentre que els republicans s'abstindran. Els termes dels dos acords poden arribar a ser contradictoris en la mesura que l'entesa amb Ciutadans implica que la recta final del desconfinament serà "idèntica" a totes les comunitats autònomes . Serà la tercera vegada consecutiva que els d'Arrimadas votin a favor de l'estat d'alarma al Congrés.L'acord amb Ciutadans ha encès els ànims del PNB, que el troba "confús" i demana explicacions sobre si és "contradictori". Els nacionalistes bascos també van arribar a una entesa amb el govern espanyol per votar a favor de la pròrroga, com en les últimes votacions al Congrés, però no els agrada que Pedro Sánchez miri cap al partit taronja. De fet, les últimes extensions de l'alarma han comportat que s'esquerdés la majoria de la investidura, formada pel PSOE, Podem i bona part dels nacionalistes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor