Dolors Montserrat assegura que els EUA no tenen els mateixos «valors democràtics» que Europa

L'eurodiputada del Partit Popular, Dolors Montserrat, ha assegurat aquest dimarts que els Estats Units no es respecten els "valors democràtics" que caracteritzen la UE. Ho ha dit en el transcurs d'una trobada telemàtica organitzada pel Col·legi de Periodistes i l'Oficina del Parlament Europeu a Catalunya. L'actuació violenta de la policia en alguns estats dels EUA ha generat la pitjor crisi socials al país des dels anys seixanta i ha estès la protesta dins i fora dels Estats Units Preguntada sobre la situació que viuen els EUA, Montserrat ha afirmat que als Estats Units hi ha "racisme" i "una gran crisi de desigualtat", que no va resoldre ni tan sols la presidència de Barack Obama. Ha aprofitat per posar en valor el model polític i social de la Unió Europea com un gran espai de pau, llibertat i benestar, comparant-lo amb els de la Xina i els Estats Units, que "no tenen els nostres valors democràtics".La política conservadora ha criticat durament el govern de Pedro Sánchez i la seva gestió de la crisi sanitària i ha dit que l'executiu ha aprofitat l'estat d'alarma per "controlar el poder judicial", esmentant el cas de Pérez de los Cobos, cessat per Interior. S'ha referit al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, tot dient que "quan era magistrat, mai hagués tolerat que això hagués passat".L'europarlamentària també ha fet referència a la pròrroga de l'estat d'alarma que l'executiu de Pedro Sánchez ha proposat al Congrés i que es debatrà aquest dimecres: "Si es prorroga per sisena vegada -ha assegurat-, serem l'últim país d'Europa en sortir d'un estat d'alarma".Montserrat ha elogiat el pla de recuperació de la UE per superar la crisi i ha defensat la reindustrialització com a una de les prioritats que imposarà el panorama post-Covid. Ha propugnat una aposta clara per una economia circular i sostenible que respongui als reptes del canvi climàtic.

