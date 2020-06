Aigua d'aixeta gratuïta als bars i pagar els gots del cafè per emportar: els canvis que venen pel medi ambient

Cafeteries, bars i restaurants hauran de cobrar cada got (i la tapa) del cafè per emportar a partir de l'1 de gener de 2023, a la vegada que s'haurà d'oferir de forma obligatòria aigua d'aixeta aL consumidor, tot i que aquest podrà, en tot cas, optar per aigua embotellada.A part, l'abandonament d'escombraries al medi ambient pot comportar multes d'entre 1.000 i 2.000.000 d'euros, segons la seva gravetat, tal com consta en l'avantprojecte de Llei de Residus i Sòls contaminats que el Consell de Ministres estudiarà i previsiblement aprovarà aquest dimarts al costat de l'Estratègia Espanyola d'Economia Circular, per iniciar així la seva tramitació.El text estableix limitacions als plàstics d'un sol ús, restriccions a la seva introducció en el mercat i l'obligació d'informar al consumidor de mesures com la recollida separada d'ampolles de plàstic a partir de 2025.A partir del 3 de juliol de 2021 també estarà prohibit introduir al mercat bastonets de cotó (excepte en l'àmbit de productes sanitaris), coberts, escuradents, plats, palletes i agitadors de begudes de plàstic, així com els pals per subjectar globus, excepte els globus d'aplicacions industrials i professionals que no es distribueixin a consumidors; els recipients i gots per a aliments i begudes fets de poliestirè expandit, inclosos els seus taps.També quedaran prohibits des del juliol de l'any que ve qualsevol producte de plàstic que es fabriqui amb plàstic oxodegradable, així com els cosmètics i detergents que tinguin microplàstics afegits de forma intencionada.La llei forma part del pla per impulsar una economia circular i baixa en carboni i complir amb els nous objectius del Paquet d'Economia Circular de la Unió Europea i la directiva de plàstics d'un sol ús. Després de la seva aprovació aquest dimarts, l'avantprojecte s'obrirà a informació pública i als processos de consulta i participació.Quant als objectius, l'esborrany busca establir mesures per protegir el medi ambient i la salut mitjançant la prevenció i reducció de la generació de residus i dels seus impactes adversos en el medi ambient, i mitjançant la reducció de l'impacte global de l'ús dels recursos i la millora de la seva eficiència; i un altre específic, aplicable a determinats productes de plàstic per prevenir i reduir el seu impacte en el medi ambient, en particular el medi aquàtic, i en la salut humana.A més dels gots de begudes, també es limitaran les seves tapes i taps, així com les caixes, amb o sense tapa, utilitzades amb la finalitat de contenir aliments que estan destinats al consum immediat, in situ o per emportar. De fet, el text fixa que el 2026 s'haurà de reduir un 50 per cent la seva comercialització respecte al 2022; i el 2030, aquesta reducció ha de ser del 70 per cent. En aquest sentit, es buscaran alternatives reutilitzables o d'un altre material no plàstic.També s'inclouen requisits per al seu disseny com per exemple que els taps estiguin units a el recipient, que les ampolles tinguin com a mínim un 25 o 30 per cent de plàstic reciclat, i que es realitzin tasques de conscienciació als consumidors sobre l'abandonament d'escombraries. D'altra banda, el 77% de les ampolles de plàstic s'han de recollir de forma separada el 2025 i el 90% el 2029.També es plantegen mesures per reduir el malbaratament d'aliments, com el foment de la donació, i insta les administracions a prendre mesures per frenar la generació d'escombraries dispersa al medi marí. De la mateixa manera, el text inclou el repte de lluitar contra l'obsolescència programada mitjançant el foment del disseny, la fabricació i l'ús de productes eficients en l'ús de recursos, duradors, reparables, reutilitzables i actualitzables; i la reutilització dels productes i la implantació de sistemes que promoguin activitats de reparació i reutilització i en particular per als aparells elèctrics i electrònics, tèxtils i mobles, envasos i materials i productes de construcció.Una altra de les propostes per reduir els envasos d'aigua passa per fomentar les fonts d'aigua o que l'hostaleria i restauració ofereixi "sempre" als consumidors, clients o usuaris l'opció d'aigua no envasada "gratuïta".A partir de 2021 quedarà prohibit també destruir els productes no venuts i no caducables, com roba, joguines, aparells elèctrics, entre altres, llevat que aquests productes hagin de destruir-se d'acord amb una altra normativa.En la mateixa línia, s'implantaran nous fluxos de recollida separada de residus, com ara els bioresidus, des al 31 de desembre de 2021 per a municipis de més de 5.000 habitants i el 31 de desembre de 2023 per a la resta; i tèxtils, olis de cuina usats i residus domèstics perillosos, abans de 31 de desembre de 2024.Finalment, el text inclourà en el règim sancionador noves infraccions, de manera que l'abandonament de deixalles al medi ambient serà considerat "infracció molt greu", així com l'abocament i la gestió incontrolada de residus perillosos i també de qualsevol altre tipus de residus, en aquest segon cas, sempre que s'hagi posat en perill greu la salut de les persones o s'hagi produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient. Quan no hagi suposat aquests riscos, es considerarà infracció greu.Finalment, assenyala que també serà "molt greu" entrar en un territori nacional amb residus perillosos d'un altre Estat membre de la Unió Europea o d'un país tercer, així com la sortida de residus perillosos cap als esmentats llocs, sense obtenir els permisos i autoritzacions exigits per la legislació comunitària.Les sancions que contempla l'avantprojecte són multes des de 50.001 euros fins a 2.000.000 euros, excepte si es tracta de residus perillosos; en aquest cas la multa podrà ser des de 350.000 euros fins a 2.000.000 euros, per a les infraccions molt greus; de 1.001 a 50.000 euros (excepte si es tracta de residus perillosos) la multa serà des de 10.001 fins a 350.000 euros, per les greus, mentre que les infraccions lleus se sancionaran amb una multa d'entre 1.000 i 10.000 euros si es tracta de residus perillosos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor